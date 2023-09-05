A Milli Takım kadrosunda değişiklik: Umut Nayir’in yerine Halil Dervişoğlu kadroya dahil edildi
A Milli Takım'ın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri kadrosunda Umut Nayir'in yerine Halil Dervişoğlu dahil edildi.
A Milli Takım'da Ermenistan ve Japonya maçları öncesi kadroda zorunlu değişikliğe gidildi.
TFF'den yapılan açıklamada; arka adalesindeki sakatlık nedeniyle Umut Nayir'in kadrordan çıkarıldığını ve yerine Halil Dervişoğlu'nun kadroya eklendiği açıklandı.
RAKİPLER ERMENİSTAN VE JAPONYA
A Milli Takımımız 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 8 Eylül Cuma günü Ermenistan ile karşılaşacak.
Milliler, 12 Eylül Salı günü hazırlık karşılaşmasında Japonya ile karşı karşıya gelecek.
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