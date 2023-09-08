A Milli Takım, Ermenistan'la 1-1 berabere kaldı

Yayınlanma: 08.09.2023 - 23:44

Güncelleme: 09.09.2023 - 00:11

Türkiye, EURO 2024 Elemeleri D Grubu 4. maçında Ermenistan ile karşılaştı.

Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 sona erdi. Konuk ekibin golü 49. dakikada Artak Dashyan'dan geldi. Milli takımımızın golünü ise 88. dakikada Bertuğ Yıldırım attı.

Bu sonuçla Türkiye, puanını 10'a çıkardı. Ermenistan ise 7 puana çıktı.

Grubun bir sonraki haftasında Ermenistan, Hırvatistan'ı konuk edecek. Türkiye ise haftayı BAY geçecek. Milli takımımız bir sonraki maçını 12 Ekim'de Hırvatistan ile oynayacak.

Türkiye-Ermenistan maçı sonrası D grubunda puan tablosu şöyle oluştu:

1- Türkiye | 5 maç 10 puan

2- Hırvatistan | 3 maç 7 puan

3- Ermenistan | 4 maç 7 puan

4- Galler | 4 maç 4 puan

5- Letonya | 4 maç 0 puan

KALAN MAÇLARIMIZ

12 Ekim: Hırvatistan (D)

15 Ekim: Letonya

21 Kasım: Galler (D)