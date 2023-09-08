A Milli Takım, Ermenistan'la 1-1 berabere kaldı
A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu beşinci maçında Ermenistan'la 1-1 berabere kaldı.
Türkiye, EURO 2024 Elemeleri D Grubu 4. maçında Ermenistan ile karşılaştı.
Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 sona erdi. Konuk ekibin golü 49. dakikada Artak Dashyan'dan geldi. Milli takımımızın golünü ise 88. dakikada Bertuğ Yıldırım attı.
Bu sonuçla Türkiye, puanını 10'a çıkardı. Ermenistan ise 7 puana çıktı.
Grubun bir sonraki haftasında Ermenistan, Hırvatistan'ı konuk edecek. Türkiye ise haftayı BAY geçecek. Milli takımımız bir sonraki maçını 12 Ekim'de Hırvatistan ile oynayacak.
Türkiye-Ermenistan maçı sonrası D grubunda puan tablosu şöyle oluştu:
1- Türkiye | 5 maç 10 puan
2- Hırvatistan | 3 maç 7 puan
3- Ermenistan | 4 maç 7 puan
4- Galler | 4 maç 4 puan
5- Letonya | 4 maç 0 puan
KALAN MAÇLARIMIZ
12 Ekim: Hırvatistan (D)
15 Ekim: Letonya
21 Kasım: Galler (D)
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