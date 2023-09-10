Bertuğ Yıldırım'ın Ermenistan maçı performansı Avrupa basınında!

Yayınlanma: 10.09.2023 - 11:05

Güncelleme: 10.09.2023 - 11:05

A Milli Takım'ın EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda Ermenistan ile 1-1 berabere kaldığı maçta beraberlik golünü atan Bertuğ Yıldırım'a övgü yağdı.

Genç golcünün Ermenistan maçındaki performansı Avrupa basınının da ses getirdi.

"KORKUNÇ HATAYI AFFETTİRDİ"

Rennes kulübüne yakın sitelerden "stade-rennais-online", "Bertuğ golünü attı, Rennes sevindi" manşetini attı.

Diğer medya kuruluşlarında atılan başlıklar ise şöyle:

Besoccer: "Cenk Özkaçar'ın fiyaskoya yol açan hatasını Bertuğ telafi etti"

Onefootbal: "Yeni ve genç golcü Bertuğ Yıldırım, Türkiye'yi yenilgiden kurtardı"

Fcupdate: "Türkiye'de Cenk Özkaçar'ın korkunç hatasından sonra Bertuğ affettirdi, puanı zor kurtardı"

Sport: "Bertuğ, Ermenistan galibiyetini engelledi"

5.4 MİLYON EURO'YA FRANSA'YA

Bertuğ Yıldırım, geçen günlerde Fransız ekibi Rennes'e 5.4 milyon Euro bedelle Hatayspor'dan transfer oldu.

Geçen sezon Hatayspor'un deprem nedeniyle ligden çekilmesinden sonra Antalyaspor'a kiralanmıştı. Bertuğ yeni takımı Rennes ile henüz maça çıkmadı. Bu sezon Hatay ile Süper Lig'de şans bulduğu 3 karşılaşmada ise 1 kez ağları sarsmayı başardı.