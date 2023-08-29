Hataysporlu Bertuğ Yıldırım Fransa yolcusu!

Hatayspor'un genç milli futbolcusu Bertuğ Yıldırım'ın Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Rennes'e transfer olacağı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.08.2023 - 11:02
Hataysporlu Bertuğ Yıldırım Fransa yolcusu!
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Hatayspor forması giyen Bertuğ Yıldırım, Fransa'ya transfer oluyor.

NTV Spor'un Fransa merkezli Le Parisien'den aktardığı habere göre; Avrupa'da transfer sezonunun bitmesine 48 saat kala Rennes sürpriz bir hamle yaptı. Fransız takımının, Hatayspor'un genç golcüsüne imza attırmaya çok yakın olduğu kaydedildi. Haberde, Bertuğ Yıldırım'ın takım arkadaşlarına Fransa'ya gideceğini bildirdiği de ifade edildi.

Hatayspor ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki golcünün transferinin 31 Ağustos'a kadar duyurulması bekleniyor.

RENNES'DE FORMA GİYECEK İKİNCİ TÜRK

Transferin gerçekleşmesi halinde Bertuğ Yıldırım, Rennes'de forma giyen ikinci Türk futbolcu olacak. Fransız takımı, 2021 yılında Kayserispor'dan transfer ettiği kaleci Doğan Alemdar'ı bu yaz Ligue 2 ekibi Troyes'a kiralık olarak göndermişti.


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Bertuğ Yıldırım rennes transfer hatayspor

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