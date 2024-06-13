Bertuğ Yıldırım'ın milli takıma güveni tam: 'EURO 2024'te gol sıkıntısı yaşamayız'

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) için Almanya'da çalışmalarını sürdüren A Milli Futbol Takımı'nda Bertuğ Yıldırım basın mensuplarına konuştu. Yıldırım, "Oynadığımız her maçı kazanmak için çıkacağız. Bence gruptan çıkacağız" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.06.2024 - 12:44
Bertuğ Yıldırım'ın milli takıma güveni tam: 'EURO 2024'te gol sıkıntısı yaşamayız'
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EURO 2024 için hazırlıklarına devam eden A Milli Futbol Takımı'nda Bertuğ Yıldırım, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bertuğ Yıldırım, "Birçok taraftarımız çok destek oluyor. Her zaman arkamızda onların desteğini hissediyoruz. Turnuvaya hazırız. Şu anda her şey yolunda gidiyor. Sakatlıklar yaşadık ama futbolun içinde olan şeyler. Yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

"İLK GÖREVİM GOL ATMAK"

21 yaşındaki futbolcu sözlerine, "Ön bölge oyuncusu olarak ilk görevim gol atmak, bunun için ekstra çalışıyorum. Gol sıkıntısı çok fazla yaşayacağımı sanmıyorum turnuvada" diye devam etti.

Bertuğ Yıldırım, "Hedefimiz gruptan çıkmak ama öyle küçük planlar yapmıyoruz. Oynadığımız her maçı kazanmak için çıkacağız. Bence gruptan çıkacağız" sözlerini sarf etti.

İLK MAÇ GÜRCİSTAN İLE

Genç futbolcu, son olarak, "Bu topraklarda yetişmiş herkesin hayalidir milli takım, ben de bunu hayal ettim. Çok mutlu ve gururluyum, en iyi şekilde hazırım" açıklamasında bulundu.

Milli takım EURO 2024'teki ilk maçında 18 Haziran Salı günü Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.


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