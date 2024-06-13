Bertuğ Yıldırım'ın milli takıma güveni tam: 'EURO 2024'te gol sıkıntısı yaşamayız'
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) için Almanya'da çalışmalarını sürdüren A Milli Futbol Takımı'nda Bertuğ Yıldırım basın mensuplarına konuştu. Yıldırım, "Oynadığımız her maçı kazanmak için çıkacağız. Bence gruptan çıkacağız" ifadelerini kullandı.
EURO 2024 için hazırlıklarına devam eden A Milli Futbol Takımı'nda Bertuğ Yıldırım, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Bertuğ Yıldırım, "Birçok taraftarımız çok destek oluyor. Her zaman arkamızda onların desteğini hissediyoruz. Turnuvaya hazırız. Şu anda her şey yolunda gidiyor. Sakatlıklar yaşadık ama futbolun içinde olan şeyler. Yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.
"İLK GÖREVİM GOL ATMAK"
21 yaşındaki futbolcu sözlerine, "Ön bölge oyuncusu olarak ilk görevim gol atmak, bunun için ekstra çalışıyorum. Gol sıkıntısı çok fazla yaşayacağımı sanmıyorum turnuvada" diye devam etti.
Bertuğ Yıldırım, "Hedefimiz gruptan çıkmak ama öyle küçük planlar yapmıyoruz. Oynadığımız her maçı kazanmak için çıkacağız. Bence gruptan çıkacağız" sözlerini sarf etti.
İLK MAÇ GÜRCİSTAN İLE
Genç futbolcu, son olarak, "Bu topraklarda yetişmiş herkesin hayalidir milli takım, ben de bunu hayal ettim. Çok mutlu ve gururluyum, en iyi şekilde hazırım" açıklamasında bulundu.
Milli takım EURO 2024'teki ilk maçında 18 Haziran Salı günü Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.
Spor Haberleri
- Milli yıldızdan sakatlık açıklaması!
- Bertuğ Yıldırım: 'Gol sıkıntısı yaşamayız'
- Fenerbahçe'den paylaşım: 'Dünyanın en büyük spor kulübü'
- Gökhan İnler eski takımına geri döndü: İşte yeni görevi!
- Poyraz Efe Yıldırım kimdir?
- Oğuz Aydın kimdir? Oğuz Aydın kaç yaşında, nereli?
- EURO 2024'te heyecan başlıyor!
- Raporlu ilaçlar için yeni gelişme
- Espanyol'un rakibi Sporting Gijon
- Galatasaraylı yıldıza İtalyan talip!
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Saçlarının teline dahi zarar gelirse...'
- AKP'den flaş 'ittifak' açıklaması
- 150 liraya olunabiliyor!
- Adres yine aynı... Kolonlar çatlıyor!
- Bahçeli'den çok konuşulacak ittifak çıkışı
- Fed faiz kararını açıkladı!
- Topluca CHP'ye geçtiler, rozetlerini Çelik taktı
- Öğrencilere 'uygunsuz' kıyafet engeli: İçeri alınmadılar
- Yoksa 'beşli çete'yi unuttuk mu
- Bal kadar tatlı 4 burç: Bu burçlar şeker gibi tatlı