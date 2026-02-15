Beş gollü maçta Trabzonspor’u deplasmanda 3-2 yenerek kritik galibiyet aldı: Hakeme isyan

Süper Lig’in 22. haftasında Trabzonspor’un yan Fenerbahçe’yi konuk ettiği maça hakem Halil Umut Meler’in kararları damga vurdu. Trabzonspor, F.Bahçe’nin Talisca ile kaydettiği ilk gol öncesinde İsmail’in topa elle müdahale ettiği itirazında bulundu.

Bir süre VAR’ı dinleyen Meler golü verdi. F.Bahçe, Trabzonspor’un 2. golünde önce Nwaiwu’nun Kerem’in ayağına vurduğunu belirtti. Meler yine VAR’ı dinledikten sonra golü geçerli saydı.

MUCI-ASENSIO ATIYOR

Maçın başında ağları sarsan Muçi bu sezonki 12. golünü attı. Muçi’nin 37. dakikadaki frikiğinde top direğe takıldı. F.Bahçe’nin yıldızı Asensio ise kritik maçta 1 gol attı, 1 asist yaptı. İspanyol yıldız tüm kulvarlarda 12 gole ulaştı, asist sayısını 9’a yükseltti. Asensio böylece kariyer rekoru kırdı.

GOLCÜLER İŞBAŞINDA

F.Bahçe’de Talisca Trabzon ağlarını havalandırıp bu sezon resmi maçlardaki 21. golünü kaydetti. Trabzonspor’da Onuachu skoru 2-2 yapan golü atarken ligde 16. kez ağları sarstı. Onuachu son 4 maçta 5. golünü attı.

BAŞKANLAR YAN YANA

Dev maçı TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve F.Bahçe Başkanı Sadettin Saran birlikte izledi.

BÜYÜK MAÇTA KAYIP

Trabzonspor, F.Bahçe’ye mağlup olarak İstanbul’un üç büyükleri karşısındaki 834 günlük galibiyet özlemine yine son veremedi. Fırtına, F.Bahçe, Beşiktaş ve G.Saray karşısındaki son galibiyetini 4 Kasım 2023’te almıştı. BordoMavililer, Fatih Tekke idaresinde de büyük maç kazanamadı.