Beşiktaş , Basketbol Şampiyonlar Ligi ilk maçında mağlup oldu
Beşiktaş Icrypex, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı ilk maçta İspanyol temsilcisi San Pablo Burgos'a 82-74 mağlup oldu.
Beşiktaş Icrypex, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı ilk maçta İspanyol temsilcisi San Pablo Burgos'a 82-74 mağlup oldu.
Beşiktaş'ta Jordan Bone 20 sayı ile takımın en skoreri olurken, Rondae Hollis-Jefferson 15, Joshua Reaves 14, Dedric Lawson 8 sayı ile katkı verdi.
Ev sahibi San Pablo Burgos'ta Vítor Benite 27 sayı ile maçın en skoreri olurken, Alex Renfroe 10, Dani Diez 9 ve Tyrus McGee 9 sayı ile takımlarına katkıda bulundu.
Beşiktaş Icrypex, ING Basketbol Süper Ligi’nde oynadığı iki karşılaşmadan da mağlup olarak sahadan ayrılmıştı.
Basketbol Şampiyonlar Ligi’nin son şampiyonu San Pablo Burgos ise İspanya Ligi’nde şu ana kadar 4 karşılaşmaya çıkıp bu maçlardan 2 galibiyet 2 mağlubiyet almıştı.
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