Pjanic, transferinin detaylarını anlattı!

cumhuriyet.com.tr
04 Ekim 2021 Pazartesi, 21:39
<p>Miralem Pjanic; Beşiktaş'a transferinin nasıl gerçekleştiğine, Sergen Yalçın'a ve sezon hakkındaki görüşlerini dair beIN SPORTS'a röportaj verdi.</p>

Miralem Pjanic; Beşiktaş'a transferinin nasıl gerçekleştiğine, Sergen Yalçın'a ve sezon hakkındaki görüşlerini dair beIN SPORTS'a röportaj verdi.

<p>Beşiktaş'a transferinde son günün çok kritik bir rolü olduğunu "Transferin son günü Beşiktaş'ın çok büyük ilgisi oldu. Hiç şüphe duymadım. Şampiyonlar Ligi oynayacaktım. Çift kupalı şampiyon bir takımda oynayacağım için çok heyecan duydum. Türkiye ve buradaki çılgın taraftarları hep merak ederdim." cümleleri ile ifade etti.<br></p>

Beşiktaş'a transferinde son günün çok kritik bir rolü olduğunu "Transferin son günü Beşiktaş'ın çok büyük ilgisi oldu. Hiç şüphe duymadım. Şampiyonlar Ligi oynayacaktım. Çift kupalı şampiyon bir takımda oynayacağım için çok heyecan duydum. Türkiye ve buradaki çılgın taraftarları hep merak ederdim." cümleleri ile ifade etti.

<p>Ayrıca transferde Sergen Yalçın'ın önemine "Beşiktaş'a gelmemde Sergen Yalçın ve yönetimin çok fazla katkısı oldu. Benimle çok ilgilendiler. Bu ilgi benim için belirleyici oldu. İlk olarak Sehic ile konuştum. Beşiktaş'ın Türkiye'deki en büyük kulüp olduğunu ve çok mutlu olacağımı söyledi." sözleri ile açıklık getirdi.</p>

Ayrıca transferde Sergen Yalçın'ın önemine "Beşiktaş'a gelmemde Sergen Yalçın ve yönetimin çok fazla katkısı oldu. Benimle çok ilgilendiler. Bu ilgi benim için belirleyici oldu. İlk olarak Sehic ile konuştum. Beşiktaş'ın Türkiye'deki en büyük kulüp olduğunu ve çok mutlu olacağımı söyledi." sözleri ile açıklık getirdi.

<p>Pjanic, "Sergen Yalçın geçen sene çifte kupa kazanan bir takımın hocası. Zor zamanlarda aldığı kararlarla ne kadar iyi bir hoca olduğunu gösteriyor. Antalya maçının devresinde doğru kelimeler ve doğru hamlelerle maçı kazanmamızda en önemli faktör oldu." sözleri ile Sergen Yalçın'ın antrenörlüğüne olan beğenisini dile getirmiş oldu.</p>

Pjanic, "Sergen Yalçın geçen sene çifte kupa kazanan bir takımın hocası. Zor zamanlarda aldığı kararlarla ne kadar iyi bir hoca olduğunu gösteriyor. Antalya maçının devresinde doğru kelimeler ve doğru hamlelerle maçı kazanmamızda en önemli faktör oldu." sözleri ile Sergen Yalçın'ın antrenörlüğüne olan beğenisini dile getirmiş oldu.

<p>"Bazen analiz toplantılarından önce Sergen Yalçın'ın gollerini izliyoruz. Hocanın aynı zamanda ne kadar güçlü bir futbolcu olduğunu görünce şaşırdım. Babam daha önce anlatmıştı."<br></p>

"Bazen analiz toplantılarından önce Sergen Yalçın'ın gollerini izliyoruz. Hocanın aynı zamanda ne kadar güçlü bir futbolcu olduğunu görünce şaşırdım. Babam daha önce anlatmıştı."

<p>"Siyah beyaz bana yakışıyor. Ben kazanılacak ne varsa kazanmak için, şampiyonluk için buradayım. Umarım sezon sonu İstanbul'u siyah beyaza boyayacağız ve hep beraber şampiyonluğumuzu kutlayacağız."<br></p>

"Siyah beyaz bana yakışıyor. Ben kazanılacak ne varsa kazanmak için, şampiyonluk için buradayım. Umarım sezon sonu İstanbul'u siyah beyaza boyayacağız ve hep beraber şampiyonluğumuzu kutlayacağız."

<p>Pjanic'in kendisine söylenen sözcüğün karşılığında kısa olarak verdiği cevaplar ise şu şekilde:</p><p><strong>Vodafone Park:</strong> Spektaküler</p><p><strong>Siyah beyaz:</strong> Renklerim</p><p><strong>İstanbul:</strong> Fantastik</p><p><strong>Türkiye:</strong> Güzel ülke</p><p><strong>Sergen Yalçın:</strong> Efsane</p><p><strong>Messi:</strong> Fenomen, belki gelmiş geçmiş en iyisi</p><p><strong>Juventus:</strong> Kalbimdeki kulüp</p><p><strong>Bosna:</strong> Aşkım</p><p><strong>Oğlun:</strong> Hayatım</p>

Pjanic'in kendisine söylenen sözcüğün karşılığında kısa olarak verdiği cevaplar ise şu şekilde:

Vodafone Park: Spektaküler

Siyah beyaz: Renklerim

İstanbul: Fantastik

Türkiye: Güzel ülke

Sergen Yalçın: Efsane

Messi: Fenomen, belki gelmiş geçmiş en iyisi

Juventus: Kalbimdeki kulüp

Bosna: Aşkım

Oğlun: Hayatım

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