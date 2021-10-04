Pjanic, transferinin detaylarını anlattı!
Beşiktaş'a transferinde son günün çok kritik bir rolü olduğunu "Transferin son günü Beşiktaş'ın çok büyük ilgisi oldu. Hiç şüphe duymadım. Şampiyonlar Ligi oynayacaktım. Çift kupalı şampiyon bir takımda oynayacağım için çok heyecan duydum. Türkiye ve buradaki çılgın taraftarları hep merak ederdim." cümleleri ile ifade etti.
Ayrıca transferde Sergen Yalçın'ın önemine "Beşiktaş'a gelmemde Sergen Yalçın ve yönetimin çok fazla katkısı oldu. Benimle çok ilgilendiler. Bu ilgi benim için belirleyici oldu. İlk olarak Sehic ile konuştum. Beşiktaş'ın Türkiye'deki en büyük kulüp olduğunu ve çok mutlu olacağımı söyledi." sözleri ile açıklık getirdi.
Pjanic, "Sergen Yalçın geçen sene çifte kupa kazanan bir takımın hocası. Zor zamanlarda aldığı kararlarla ne kadar iyi bir hoca olduğunu gösteriyor. Antalya maçının devresinde doğru kelimeler ve doğru hamlelerle maçı kazanmamızda en önemli faktör oldu." sözleri ile Sergen Yalçın'ın antrenörlüğüne olan beğenisini dile getirmiş oldu.
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