Pjanic, transferinin detaylarını anlattı!

Ayrıca transferde Sergen Yalçın'ın önemine "Beşiktaş'a gelmemde Sergen Yalçın ve yönetimin çok fazla katkısı oldu. Benimle çok ilgilendiler. Bu ilgi benim için belirleyici oldu. İlk olarak Sehic ile konuştum. Beşiktaş'ın Türkiye'deki en büyük kulüp olduğunu ve çok mutlu olacağımı söyledi." sözleri ile açıklık getirdi.