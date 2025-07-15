Beşiktaş'a Alex Oxlade Chamberlain'den müjde!

Beşiktaş'ta gelecek sezon kadroda düşünülmeyen isimlerden biri olan Alex Oxlade-Chamberlain, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. İngiliz orta saha oyuncusunun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedilmesi bekleniyor.

İngiliz basınından EFL Analysis'in haberine göre; Championship ekiplerinden Southampton, tecrübeli oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. Premier Lig'den düşerek Championship'e gerileyen Southampton, altyapısından yetişen eski oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor.

Sadece Southampton değil, İskoçya temsilcisi Rangers da Chamberlain için devreye girmiş durumda. İskoç kulübünün, 31 yaşındaki futbolcuya resmi teklif sunabileceği ifade edildi.

İngiliz orta sahaya olan ilgi sadece bu iki kulüple sınırlı değil. Leicester City, Ipswich Town, Birmingham City, Sheffield United, Coventry City ve Stoke City gibi birçok Championship kulübü de Chamberlain'in transfer durumunu yakından izliyor.

İddialara göre, Chamberlain İngiltere'ye dönmeye oldukça sıcak bakıyor. Tecrübeli oyuncunun yeni durağının kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.

Beşiktaş formasıyla iki sezonda 50 maça çıkan ve 5 gol, 1 asistlik performans sergileyen Chamberlain, beklenen katkıyı verememişti.