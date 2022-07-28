Beşiktaş, ABD'li basketbolcu Jordan Usher'ı transfer etti

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, ABD'li forvet Jordan Usher'ı kadrosuna dahil etti.

cumhuriyet.com.tr
28 Temmuz 2022 Perşembe, 19:24
Beşiktaş, ABD'li basketbolcu Jordan Usher'ı transfer etti
Abone Ol google-news

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, ABD'li forvet Jordan Usher'ı transfer etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak NCAA ekiplerinden Georgia Institute of Technology'de forma giyen 23 yaşında ve 2,01 metre boyundaki basketbolcuyla sözleşme imzalandı.

Usher, NCAA'de geçen sezon çıktığı 32 maçta 14,8 sayı, 6,5 ribaunt ve 2,9 asist ortalamalarıyla oynadı.


Jordan Usher beşiktaş transfer Transfer dönemi Transfer haberleri

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler