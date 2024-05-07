Beşiktaş açıkladı: Yönetimde flaş istifa!

Beşiktaş, Yönetim Kurulu Üyesi Enis Ulusoy'un görevinden istifa kararı aldığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.05.2024 - 18:58
Beşiktaş açıkladı: Yönetimde flaş istifa!
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Beşiktaş'ta Yönetim Kurulu Üyesi Enis Ulusoy, istifa kararı aldı. 

Beşiktaş'tan KAP'A yapılan açıklama şu şekilde:

"Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Enis Ulusoy'un Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa bildirimi bugün (07.05.2024) itibariyle şirketimize ulaşmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."


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