Beşiktaş - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig'de 16. hafta heyecanı Beşiktaş Adana Demirspor maçıyla devam ediyor. Beşiktaş - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor'u konuk edecek.
BEŞİKTAŞ - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
29 Aralık Perşembe günü 20.00'de Vodafone Park'ta oynanacak maçı hakem Ali Şansalan yönetecek.
BEŞİKTAŞ - ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayımlanacak.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 23 puanla 7. sırada bulunuyor. Adana Demirspor ise 27 puanla 4. sırada yer alıyor.
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