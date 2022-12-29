Beşiktaş - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de 16. hafta heyecanı Beşiktaş Adana Demirspor maçıyla devam ediyor. Beşiktaş - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

cumhuriyet.com.tr
29 Aralık 2022 Perşembe, 09:10
Beşiktaş - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor'u konuk edecek.

BEŞİKTAŞ - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

29 Aralık Perşembe günü 20.00'de Vodafone Park'ta oynanacak maçı hakem Ali Şansalan yönetecek.

BEŞİKTAŞ - ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayımlanacak.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 23 puanla 7. sırada bulunuyor. Adana Demirspor ise 27 puanla 4. sırada yer alıyor.



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