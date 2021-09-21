Beşiktaş, Adana Demirspor maçı öncesi kampa girmedi

21 Eylül 2021 Salı, 13:16

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında bu akşam Beşiktaş evinde Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesinde teknik direktör Sergen Yalçın'ın aldığı bir karar dikkati çekti.

SERGEN YALÇIN TAKIMI KAMPA ALMADI

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın 1 gün önce yapılan maç kampını iptal edip takımı tesislerde kampa almadığı ortaya çıktı.

OYUNCULAR SEVİNDİ

Üst üste gelen maçlar nedeniyle oyuncularının sıkılacağını düşünen Yalçın'ın bu kararı sevinçle karşılanırken oyuncular öğle saatlerinde tesislerde buluştu.

Beşiktaş geride kalan 5 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik elde etti. 13 puan toplayan siyah-beyazlılar, 10 gol atıp 2 gol yedi. Adana Demirspor ise 5 maçta 5 puan topladı ve 15. sırada yer alıyor.