Beşiktaş, Ahmet Nur Çebi ile çok kötü 'son' dedi!
Beşiktaş, mevcut başkan Ahmet Nur Çebi'nin son maçında 5-0'lık bir mağlubiyet aldı.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, başkan olarak son maçına UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynanan Club Brugge mücadelesinde çıktı. Siyah-beyazlılar sahadan 5-0'lık yenilgiyle ayrıldı.
Beşiktaş Kulübü'ne 20 Ekim 2019'da yapılan seçimde başkan seçilen Ahmet Nur Çebi, 4 yılı aşkın süredir siyah-beyazlı kulübün 1 numaralı ismi olarak görevini yürütüyordu. Çebi'nin başkanlık dönemindeki ilk maçı 24 Ekim 2019'daki UEFA Avrupa Ligi'nde 2-1 mağlup olunan Braga müsabakası olurken; Çebi son karşılaşmasına ise Club Brugge önünde çıktı. Siyah-beyazlı takım sahasında Belçika ekibine 5-0 kaybetti.
Öte yandan siyah-beyazlı camia 3 Aralık Pazar günü seçimli olağanüstü genel kurulla yeni başkanını seçecek. Başkan Çebi, olağanüstü genel kurulda aday olmayacağını açıklamıştı.
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