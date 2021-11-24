Beşiktaş-Ajax maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi 5. haftasında bugün Ajax'ı konuk edecek. Siyah Beyazlılar'da hedef gruptaki ilk puanını almak
Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. hafta mücadelesinde Hollanda temsilcisi Ajax'ı konuk edecek.
Vodafone Park'taki karşılaşma bugün saat 20.45'te başlayacak ve maç Exxen'den naklen yayımlanacak.
Karşılaşmayı Bosna Hersek Futbol Federasyonundan Irfan Peljto yönetecek. Peljto'nun yardımcılıklarını Senad Ibrisimbegovic ile Davor Beljo yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Milos Gigovic olacak.
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde umduğunu bulamayan siyah-beyazlı takım, C Grubu'nda oynadığı 4 karşılaşmadan da mağlup ayrıldı.
Sahasında Borussia Dortmund'a 2- 1 yenilen Beşiktaş, deplasmandaki Ajax mücadelesinden de 2-0 mağlup ayrıldı.
Beşiktaş, Sporting Lizbon'a ise 4-1 ve 4-0 yenildi.
Şu ana dek puan dahi alamayan ve gruptan çıkma şansını daha önce yitiren Beşiktaş, bu karşılaşmada hem ilk galibiyetini hem de ilk puanlarını almaya çalışacak.
C Grubu'ndaki 4 karşılaşmayı da kazanarak 12 puana ulaşan ve gruptan çıkmayı garantileyen Ajax ise lider durumda bulunuyor.
DE SOUZA CEZALI
Siyah-beyazlı ekibin deplasmanda Sporting Lizbon'a 4-0 yenildiği maçta kırmızı kart gören Josef de Souza, cezası nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek.
Ajax'ta ise Edson Alvarez cezası nedeniyle takımını yalnız bırakacak. Hollanda temsilcisinde Jurrien Timber ise sarı kart sınırında bulunuyor. Timber bu karşılaşmada sarı kart görürse grubun son haftasında Sporting Lizbon ile oynanacak karşılaşmada cezalı duruma düşecek.
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