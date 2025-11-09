Beşiktaş Antalyaspor’u 3-1 yenerek galibiyete döndü

Beşiktaş kazanmayı hatırladı. Siyah-Beyazlılar, Süper Lig’de konuk olduğu Antalyaspor’u 3-1 mağlup etti. Geçen hafta derbide kırmızı kart gören teknik direktör Sergen Yalçın maçı statta özel bir bölümden izledi. Derbide yedek kalan Abraham dün 11’de sahaya çıkıp 2. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi.

Djalo da kornerden kafayla ağları havalandırıp Siyah-Beyazlı formayla ilk golünü attı. Jota Silva takımının 3. golünü kaydetti. Beşiktaş 69. dakikada ceza sahasında Antalyalı Hüseyin’in eline gelen topta; Akdeniz ekibi 79’da Ndidi’nin Doğukan’a müdahalesinde penaltı bekledi.

Hakem Cihan Aydın iki pozisyonda “Devam” dedi. Beşiktaş’ta kas sakatlığı yaşayan Salih 46’da oyundan çıktı. Beşiktaşlı Paulista büyük bir fedakârlık yaptı. Brezilyalı oyuncunun çocuğu gözünden operasyon geçirdi, ardından annesinin bir rahatsızlığı oldu. Brezilya’ya giden ve cuma günü sadece ter idmanı yapan Paulista, Sergen Yalçın’la konuşup, “Beşiktaş’ı yalnız bırakmak istemiyorum” diyerek oynamak istedi. Yalçın, Paulista’yı 11’de sahaya sürdü.