Beşiktaş, Antalyaspor'dan Bünyamin Balcı'yı istiyor
Beşiktaş ara transfer dönemi için çalışmalara başladı. Siyah-beyazlı ekip, Antalyaspor'un genç sağ beki Bünyamin Balcı'yı transfer etmek için harekete geçti.
Süper Lig'de 12. haftayı 20 puanla 6. sırada kapatan Beşiktaş, bir yandan yaşanan düşüşe milli arada çareler ararken, bir yandan da transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.
Habertürk Spor'dan Oğuzhan Genç'in haberine göre; sağ bekte Valentin Rosier'den başka alternatifi bulunmayan siyah-beyazlılar, bu mevki için Antalyaspor forması giyen Bünyamin Balcı'yı radarına aldı. Akdeniz ekibi ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki futbolcuyu, ocakta kadrosuna katmak için temaslara başlayan siyah-beyazlılar, uygun bir bonservisle bu transferi noktalamayı hedefliyor.
Antalyaspor'un bu sezonki 12 lig maçında da görev alan Bünyamin, 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
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