Beşiktaş, Antalya'ya galibiyetle başladı
Beşiktaş, Antalya kampında oynadığı ilk hazırlık maçında Charleroi'yi 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda Jackson Muleka 1 gol ve 1 asistle yıldızlaştı.
Beşiktaş, Antalya kampındaki ilk hazırlık maçında Belçika takımlarından Charleroi ile karşı karşıya geldi. Beşiktaş, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Jackson Muleka ve 39. dakikada Tayyip Talha Sanuç attı. Muleka, golünün yanı sıra Tayyip Talha'nın golünde asisti yapan isim oldu. Charleroi'nin tek golü 50. dakikada Amirhossein Hosseinzadeh'ten geldi.
Beşiktaş'ta Dele Alli, 58. dakikada kazanılan penaltı vuruşunda kaleciyi geçemedi.
Beşiktaş, Antalya kampındaki bir sonraki maçta yine bir Belçika ekibi Westerlo ile karşılaşacak.
GÜNEŞ'TEN 3'LÜ SAVUNMA TERCİHİ
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Charleroi karşısında 3'lü savunmayı tercih etti.
Deneyimli teknik adam, Belçika ekibi karşısında savunmada Welinton, Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Uzunhan'a görev verdi.
Beşiktaş'ın tecrübeli golcüsü Cenk Tosun, ilk hazırlık maçında forma giyemedi. 31 yaşındaki oyuncu, gribal enfeksiyon nedeniyle karşılaşmada yer almadı.
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