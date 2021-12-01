Beşiktaş ara transferde 3 ismi transfer etmek istiyor

01 Aralık 2021 Çarşamba, 09:26

Başkan Ahmet Nur Çebi ile bir araya gelen ve 'göreve devam' kararı alan Teknik Direktör Sergen Yalçın, savunma, orta sahaya takviye yapılmasını istedi.

Ajansspor'un haberine göre, forvet bölgesine geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak oynarken sakatlık geçiren ve uzun süredir sahalardan uzak kalan Cenk Tosun düşünülüyor.

Everton futbolcusu olan Cenk Tosun'un bedelsiz olarak gelmesi halinde Sergen Yalçın'ın transfere onay verdiği öğrenildi.

Sakatlığından sonra Premier Lig takımında son 4 maçta kadroda olan ancak süre alamayan Cenk Tosun'un sözleşmesi bu yılın sonunda bitiyor.

Siyah beyazlılardan rekor transfer ücretiyle Everton'a giden Cenk Tosun Beşiktaş formasıyla 147 maça çıktı. Milli oyuncu bu maçlarda 67 gol atarken 17 asist yaptı.

SAVUNMAYA KAAN AYHAN

Sergen Yalçın'ın savunmada görmek istediği isim İtalya'nın Sassuolo takımında forma giyen milli yıldız Kaan Ayhan.

Stoper ve sağ bek bölgelerinde de görev yapan Ayhan'a yabancı sınırlaması nedeniyle de sıcak bakılıyor. Milli futbolcu, bu sezon takımında 7 karşılaşmada şans buldu.

Bu 7 maçın 4'ünde ilk 11 oynayan Milli futbolcu, son hafta Sassuolo'nun deplasmanda Milan'ı 3-1 yendiği karşılaşmada sahada 90 dakika kaldı. Kaan Ayhan'ın bu sezon takımına gol ya da asist katkısı bulunmuyor.

ORTA SAHAYA ELNENY

Sergen Yalçın'ın orta sahaya istediği isimse Cenk Tosun gibi eskiden Beşiktaş forması giyen Arsenal oyuncusu Mohamed Elneny.

İngiliz takımında süre bulmakta zorlanan Mısırlı futbolcu bu sezon 4 maçta toplam 60 dakika süre aldı. Beşiktaş'ta 2019-20 sezonunda kiralık olarak forma giyen Elneny, 27'si Süper Lig, 3 Türkiye Kupası ve 6 Avrupa Ligi maçı olmak üzere 36 karşılaşmada görev yapmıştı.

Mısırlı oyuncu bu karşılaşmalarda siyah beyazlılara 1 gol ve 4 asistlik katkıda bulundu.