Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ: Serdar Saatçı'nın özür dilemesi önemliydi

02 Ağustos 2022 Salı, 15:51

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan gündeme dair açıklamalar

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ memleketi Artvin'de Beşiktaşlı taraftarların coşkusuyla karşılandı. Kocadağ, Beşiktaşlı taraftarlarla beraber olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi ve önemli açıklamalarda bulundu.

"ÇOK GÜZEL HAZIRLIK DÖNEMİ GEÇİRDİK"

Takım olarak çok güzel bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirten Kocadağ, “Uzun dönemdir kamp yapamıyorduk. Bu sezon öncesi iki tane kamp yaparak hem Avusturya’da hem İspanya’da kamplar ve çok ciddi rakiplerle hazırlık maçları yaparak hazırlandık. Bu maçlarda artıları, eksileri hocamız değerlendirdi. Bu hafta lig başlıyor. Cumartesi günü Kayserispor’la inşallah lige başlayacağız. Dün akşam itibari ile bir transferimiz daha İstanbul’a geldi. Takıma takviye noktasında hocamınız istediği 1-2 bölge daha var. Oralarda da profesyonel ekibimiz çalışmaları yapıyor. Profesyonel ekibimizin çalışmaları neticesinde bizim de katkılarımızla, başkanımızın da onayıyla bu transferleri gerçekleştireceğiz” dedi.

"SERDAR SAATÇI İLE YOLA DEVAM ETME NOKTASINDA UZUN BİR KONTRAT YAPMAK İSTEĞİMİZ VAR"

Serdar Saatçı mevzusuna değinen ve genç futbolcunun camiadan özür dilediğini belirten Kocadağ, “Camiadan özür dilemesi çok önemliydi. Sonra geldi; başkanımızdan ve yönetim kurulundan, takım arkadaşlarından özür diledi. Biz kendisi ile sözleşme uzatma noktasında temasımız oldu. Yine arkadaşlarımız bu konuda görüşüyorlar, ya sözleşme ya uzatma noktasında ya da diğer konularda ilerleyen günlerde göreceğiz ne yapacağımızı. Bir şekilde Serdar ile yola devam etme noktasında uzun bir kontrat yapma noktasında isteğimizi biz belirttik" dedi.

Teknik ve taktik üzerine konuşmasına devam eden Kocadağ, şunları söyledi:

"Hocamız teknik ve taktik anlamda çok donanımlı. Uzun yıllardır benimsediği bazı taktikler, teknik noktada verdiği kararlar var. Alıştığı bir sistem var. Ama oyunun gidişatına göre de kendi bilgisi ve isteği dahilinde bu değişiklikleri yapacaktır. Her iki taktiği de denedi, teknik anlamda benim çok fazla yorum yapmam doğru olmaz. Bu hocamızın ve teknik ekibin kararıdır. Beşiktaş sahaya maçı kazanmak için çıkar. Maçı kazanmak için ne gerekiyorsa, oyunculara hangi tekniği vermesi gerekiyorsa, hangi taktiği uygulaması gerekiyorsa onu verecek ve uygulayacaktır. Önemli olan sahada seyir zevki yüksek, hem de sonuca etki edecek, iyi bir sonuç alabilecek teknik ve taktik olarak bilgi ve donanımı sahaya yansıtmak. Hocamız bunu üstesinden geleceğine inanıyorum.”

NE OLMUŞTU?

Beşiktaş, hazırlık maçında Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kaldı. Maçın 72. dakikasında oyuna dahil olan Serdar Saatçı, 83. dakikada kenara alınınca karara tepki gösterdi. Karşılaşmanın 72. dakikasında oyuna giren Serdar Saatçı, Valerien Ismael'den "Bu tempoyla oynayacaksan oynama" uyarısı aldı. 83. dakikada kenara gelen Serdar Saatçı, değişiklik kararından memnun kalmadı.

Genç oyuncu, değişikliğin ardından doğrudan soyunma odasına gitti. Saatçı burada sinirlenerek soyunma odasının kapısını tekmeledi.

Beşiktaş Kulübü maç sonrası sosyal medyadan yaptığı açıklama ile Serdar Saatçı’nın süresiz olarak kadro dışı bırakıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, “Viktoria Plzen maçında, oyun içinde ve oyundan alındıktan sonra göstermiş olduğu tavır ve davranışları nedeniyle Serdar Saatçı kadro dışı bırakılmıştır. Serdar yarından itibaren Ümraniye Nevzat Demir Tesislerimiz’de takımdan ayrı olarak çalışmalarına devam edecektir” denilmişti.

Ardından genç oyuncu Beşiktaş camiasından özür dilemişti.