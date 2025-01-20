Beşiktaş-Athletic Bilbao maçının hakemi belli oldu
Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao ile oynayacağı maçı Avusturya Futbol Federasyonu'ndan Julian Weinberger yönetecek.
Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında 22 Ocak Çarşamba günü sahasında Athletic Bilbao'yu konuk edecek.
18:30'da başlayacak karşılaşmada Avusturya Futbol Federasyonu'ndan Julian Weinberger düdük çalacak.
Julian Weinberger, daha önce Beşiktaş'ın Neftçi'yi 2-1 mağlup ettiği maçta görev almıştı.
Etiketler: #beşiktaş #Athletic Bilbao #hakem
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