Beşiktaş-Athletic Bilbao maçının hakemi belli oldu

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao ile oynayacağı maçı Avusturya Futbol Federasyonu'ndan Julian Weinberger yönetecek.

Beşiktaş-Athletic Bilbao maçının hakemi belli oldu
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.01.2025 - 13:12

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında 22 Ocak Çarşamba günü sahasında Athletic Bilbao'yu konuk edecek.

18:30'da başlayacak karşılaşmada Avusturya Futbol Federasyonu'ndan Julian Weinberger düdük çalacak. 

Julian Weinberger, daha önce Beşiktaş'ın Neftçi'yi 2-1 mağlup ettiği maçta görev almıştı.


Etiketler: #beşiktaş #Athletic Bilbao #hakem

İlgili Haberler

Fenerbahçe dev derbide Beşiktaş'a set vermedi!

Fenerbahçe dev derbide Beşiktaş'a set vermedi!
Solskjaer'den Beşiktaş açıklaması: 'Birliktelik sağlarsak başarılı olabiliriz'

Solskjaer'den Beşiktaş açıklaması: 'Birliktelik sağlarsak başarılı olabiliriz'
Erdem Can'dan Beşiktaş açıklaması: 'Kendimi savunmak zorunda bırakılmış durumdayım'

Erdem Can'dan Beşiktaş açıklaması: 'Kendimi savunmak zorunda bırakılmış durumdayım'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler