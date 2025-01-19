Fenerbahçe dev derbide Beşiktaş'a set vermedi!
Vodafone Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 3-0'lık set skoruyla mağlup etti.
Vodafone Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe Medicana, Beşiktaş'ı 25-18, 25-19 ve 28-26'lık set skoruyla mağlup etti ve ligdeki liderliğini sürdürdü.
Bu sonuçla ligde 15. galibiyetini alan sarı-lacivertli ekip, liderliğini sürdürdü. Siyah-beyazlı takım ise 11. yenilgisini yaşadı.
Salon: BJK Fibabanka
Hakemler: Tuncay Kandemir, İbrahim Acar
Beşiktaş: Dilay Özdemir, Saliha Şahin, Beliz Başkır, Brakocevic, Rozanski, Maglio (Gizem Güreşen, Derya Güç, Hümay Fırıncıoğlu, Merve Nezir, Merve Tanıl, Bengisu Aygün)
Fenerbahçe Medicana: Aslı Kalaç, Vargas, Ana Cristina, Eda Erdem, Drca, Fedorovtseva (Gizem Örge, Meliha Diken, Safronova)
Setler: 18-25, 19-25, 26-28
Süre: 82 dakika
Etiketler: #Fenerbahçe Medicana #beşiktaş #Sultanlar Ligi
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