Fenerbahçe dev derbide Beşiktaş'a set vermedi!

Yayınlanma: 19.01.2025 - 14:46

Güncelleme: 19.01.2025 - 15:16

Vodafone Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe Medicana, Beşiktaş'ı 25-18, 25-19 ve 28-26'lık set skoruyla mağlup etti ve ligdeki liderliğini sürdürdü.

Bu sonuçla ligde 15. galibiyetini alan sarı-lacivertli ekip, liderliğini sürdürdü. Siyah-beyazlı takım ise 11. yenilgisini yaşadı.

Salon: BJK Fibabanka

Hakemler: Tuncay Kandemir, İbrahim Acar

Beşiktaş: Dilay Özdemir, Saliha Şahin, Beliz Başkır, Brakocevic, Rozanski, Maglio (Gizem Güreşen, Derya Güç, Hümay Fırıncıoğlu, Merve Nezir, Merve Tanıl, Bengisu Aygün)

Fenerbahçe Medicana: Aslı Kalaç, Vargas, Ana Cristina, Eda Erdem, Drca, Fedorovtseva (Gizem Örge, Meliha Diken, Safronova)

Setler: 18-25, 19-25, 26-28

Süre: 82 dakika