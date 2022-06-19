Beşiktaş Atiba Hutchinson ile sözleşme yenileyecek

Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile yeni sözleşme imzalayacak. Kanadalı futbolcu siyah beyazlı takımda 10. sezonunu geçirecek.

cumhuriyet.com.tr
19 Haziran 2022 Pazar, 09:06
Beşiktaş Atiba Hutchinson ile sözleşme yenileyecek
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Atiba Hutchinson, kariyerinin son sezonunu Beşiktaş’ta yaşayacak.

NTV Spor'un haberine göre, siyah-beyazlı kulüp, futbol federasyonunun yabancı oyuncu kuralını değiştirmemesi üzerine Kanadalı futbolcu ile 1 yıl daha sözleşme yenileyecek.

Beşiktaş'ta 10. sezonuna hazırlanan Atiba, sezonun bitimi ile aktif futbolculuk kariyerini noktalayacak.

TOPLAMDA 326 MAÇ!

Geride kalan 9 sezonda siyah-beyazlı forma ile 326 maça çıkan Atiba Hutchinson, 26 gol attı, 37 asist yaptı. Kanadalı oyuncu Beşiktaş ile 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası, 1 de Süper Kupa zaferi yaşadı.


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