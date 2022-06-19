Beşiktaş Atiba Hutchinson ile sözleşme yenileyecek
Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile yeni sözleşme imzalayacak. Kanadalı futbolcu siyah beyazlı takımda 10. sezonunu geçirecek.
Atiba Hutchinson, kariyerinin son sezonunu Beşiktaş’ta yaşayacak.
NTV Spor'un haberine göre, siyah-beyazlı kulüp, futbol federasyonunun yabancı oyuncu kuralını değiştirmemesi üzerine Kanadalı futbolcu ile 1 yıl daha sözleşme yenileyecek.
Beşiktaş'ta 10. sezonuna hazırlanan Atiba, sezonun bitimi ile aktif futbolculuk kariyerini noktalayacak.
TOPLAMDA 326 MAÇ!
Geride kalan 9 sezonda siyah-beyazlı forma ile 326 maça çıkan Atiba Hutchinson, 26 gol attı, 37 asist yaptı. Kanadalı oyuncu Beşiktaş ile 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası, 1 de Süper Kupa zaferi yaşadı.
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