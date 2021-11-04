Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne nasıl gider? İşte ihtimaller

04 Kasım 2021 Perşembe, 09:36

Sporting'e 4-0 yenilen ve yine puanla tanışamayan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi macerasında havlu attı. 0 puanla C Grubu'nda son sırada bulunan siyah beyazlı temsilcimiz için Avrupa Ligi ihtimali ise matematiksel olarak bulunuyor.

Zor da olsa, grubu üçüncü tamamlaması halinde Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne kalmaya hak kazanacak.

Peki, Beşiktaş grubu 3. sırada nasıl tamamlar ve Avrupa Ligi'ne kalır?

C GRUBU KALAN MAÇLAR

5. Hafta:

Beşiktaş-Ajax

Sporting Lizbon-Borussia Dortmund

6. Hafta:

Ajax-Sporting Lizbon

Borussia Dortmund-Beşiktaş

Beşiktaş eğer kalan son iki maçını kazanırsa, 3.'lük şansı için ikili averaja bakılacak. Bunun içinse Dortmund'un Sporting'e kaybetmesi ve Beşiktaş'ın da son hafta Alman devini en az 2 farklı mağlup etmesi gerekiyor.



