Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne nasıl gider? İşte ihtimaller
Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçta da mağlup olan Beşiktaş, bir sonraki maçta Ajax'la karşılaşacak. Beşiktaş'ın üçüncü olma ihtimali nasıl gerçekleşebilir?
Sporting'e 4-0 yenilen ve yine puanla tanışamayan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi macerasında havlu attı. 0 puanla C Grubu'nda son sırada bulunan siyah beyazlı temsilcimiz için Avrupa Ligi ihtimali ise matematiksel olarak bulunuyor.
Zor da olsa, grubu üçüncü tamamlaması halinde Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne kalmaya hak kazanacak.
Peki, Beşiktaş grubu 3. sırada nasıl tamamlar ve Avrupa Ligi'ne kalır?
C GRUBU KALAN MAÇLAR
5. Hafta:
Beşiktaş-Ajax
Sporting Lizbon-Borussia Dortmund
6. Hafta:
Ajax-Sporting Lizbon
Borussia Dortmund-Beşiktaş
Beşiktaş eğer kalan son iki maçını kazanırsa, 3.'lük şansı için ikili averaja bakılacak. Bunun içinse Dortmund'un Sporting'e kaybetmesi ve Beşiktaş'ın da son hafta Alman devini en az 2 farklı mağlup etmesi gerekiyor.
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