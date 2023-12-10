Beşiktaş Ayos, 5 setli müthiş maçta galip geldi!

Beşiktaş Ayos, Voleybol Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında deplasmanda karşılaştığı Muratpaşa Belediyesi'ni setlerde 3-2 mağlup etti.

AA
Yayınlanma: 10.12.2023 - 09:51
Beşiktaş Ayos, 5 setli müthiş maçta galip geldi!
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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 12. hafta maçında Beşiktaş Ayos, deplasmanda Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop'u 3-2 yendi.

Salon: Antalya Süleyman Evcilmen

Hakemler: Turgut Uzunçakmak, Sevilay Gezer Boyacı

Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop: Aslıhan Kılıç, Markova, Ceren Karagöl, Samedy, Guerra, Hande Korkut (Derya Çayırgan, Burcu Şentürk, Micaya, Buket Yılmaz)

Beşiktaş Ayos: Fulden Ural, Maglio, Çağla Akın, Brakocevic, Salas, Bengisu Aygün (Bahar Toksoy, Plak, Gizem Güreşen, Demidova, Duru Aksu, Hilal Kocakara)

Setler: 18-25, 25-19, 23-25, 25-19, 12-15

Süre: 135 dakika (29, 28, 27, 30, 21)


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