Rıza Çalımbay'dan mağlubiyet yorumu: 'Beşiktaş böyle olmaz'

Yayınlanma: 09.12.2023 - 21:49

Güncelleme: 09.12.2023 - 22:00

Beşiktaş dev derbide Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Rıza Çalımbay'ın açıklamaları:

"Maça kötü başlamadık, iyi başladık. Denk bir maç oluyordu. Sonraları gittikçe bizimkiler hata yaptı. Hepsi kapasitesinin altında oynadı. Söylediğimiz şeyleri yapamadılar. Yapmamamız gereken hatalar yaptık. Üzücü bir maç. Mükemmel bir taraftar gelmiş. Herkes için önemli bir maçtı. Beklentinin altında bir futbol oynadık. Bu kadar beklemiyorduk. Hazırlık dönemi falan yapmadık biz. Oyuncuları da görmedik. Geldik direkt. Eksik yönler çoktu. Bir an önce bunları bitirmek kolay değil."

"SONUNA KADAR GİTMELİYİZ!"

"Talihsizlik oldu; Gedson ve Umut'un çıkması da dezavantaj oldu. Yeri olmayan arkadaşları mecburen oralarda oynattık. İstediğimizi yapamadık. Ne olursa olsun bir hedef var. Sonuna kadar gitmek gerekiyor. Bu böyle olmaz. Bunun devre arası düzelmesi gerekiyor."

"ÇEKİDÜZEN VERMELİLER"

"Lider oyuncuların kendilerine çekidüzen vermesi gerekiyor, sahanın içinde dışında. Bunları yaparsak kendimize geliriz, gelmemek için bir neden yok. Bazı arkadaşların oynadığı oyun bu değil. daha üst seviyeye çıkabilirler."

"BEŞİKTAŞ BÖYLE OLMAZ!"

"Bize zaman lazım, biraz zaman lazım. Oyuncularla çok çalışmak lazım, daha 1 ay bile olmadı. Sezon başı böyle bir şey yakalayabilsek daha farklı olaylar oldu. Futbolcuları her açıdan iyi duruma getirmek için daha iyi şeyler yapabilirdik. Aniden geldik. Daha iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ligde 4. maçım, ilk defa yenildik. Düzelecek. Yapacak bir şey yok. Burası Beşiktaş, böyle olmaz. Oyuncu arkadaşlarım da kendilerine bakacak, düzeltecek. İnşallah iyi bir yere geleceğiz."