Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı!
Beşiktaş, Emrecan Bulut'un bonservisiyle birlikte Çaykur Rizespor'a transfer olduğunu açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Emrecan Bulut'un bonservisiyle birlikte Çaykur Rizespor'a transfer olduğunu açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "2024-25 sezonu yaz transfer döneminde Çaykur Rizespor'a geçici transfer olan profesyonel futbolcumuz Emrecan Bulut'un nihai transferi hususunda Çaykur Rizespor'la anlaşmaya varılmıştır" ifadeleri kullanıldı.
21 yaşındaki sol kanat, geçtiğimiz sezonu da Ümraniyespor'da kiralık olarak geçirmişti. Beşiktaş ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Emrecan, siyah beyazlı takımla henüz resmi maça çıkmadı.
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