Beşiktaş ayrılığı açıkladı: Ajdin Hasic'in yeni takımı belli oldu!

Beşiktaş, Ajdin Hasic'in Polonya ekibi MKS Cracovia'ya transfer olduğunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.08.2024 - 17:18
Beşiktaş ayrılığı açıkladı: Ajdin Hasic'in yeni takımı belli oldu!
Abone Ol google-news

Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen Ajdin Hasic'in yeni takımı belli oldu.

Siyah beyazlı takım, Ajdin Hasic'in Polonya ekibi MKS Cracovia'ya transfer olduğunu açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Ajdin Hasic'in nihai transferi hususunda MKS Cracovia SSA Kraków ile anlaşmaya varılmıştır. Ajdin Hasic'e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.

Hasic, sağlık kontrolünden geçmek ve resmi imzayı atmak için Polonya'ya gitti.

SONRAKİ SATIŞTAN PAY VAR

Bosnalı oyuncunun 400 bin Euro'luk maaşından tasarruf eden siyah beyazlı takım, 22 yaşındaki kanat oyuncusunun sözleşmesine sonraki satıştan pay koydurdu.

Beşiktaş formasını sadece 13 kez terleten Hasic, 2 gol atma başarısı gösterdi.


Ajdin Hasic haberleri beşiktaş haberleri transfer haberleri

İlgili Haberler

Transferi veto etti mi? Beşiktaş'tan Brad Friedel iddialarına yanıt!

Transferi veto etti mi? Beşiktaş'tan Brad Friedel iddialarına yanıt!
Mavi kart uygulamasında yeni gelişme: TFF'den Galatasaray ve Beşiktaş'a iyi haber!

Mavi kart uygulamasında yeni gelişme: TFF'den Galatasaray ve Beşiktaş'a iyi haber!
Geçen sezon transfer edilmişti: Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı!

Geçen sezon transfer edilmişti: Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler