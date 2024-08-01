Beşiktaş ayrılığı açıkladı: Ajdin Hasic'in yeni takımı belli oldu!
Beşiktaş, Ajdin Hasic'in Polonya ekibi MKS Cracovia'ya transfer olduğunu açıkladı.
Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen Ajdin Hasic'in yeni takımı belli oldu.
Siyah beyazlı takım, Ajdin Hasic'in Polonya ekibi MKS Cracovia'ya transfer olduğunu açıkladı.
Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Ajdin Hasic'in nihai transferi hususunda MKS Cracovia SSA Kraków ile anlaşmaya varılmıştır. Ajdin Hasic'e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.
Hasic, sağlık kontrolünden geçmek ve resmi imzayı atmak için Polonya'ya gitti.
SONRAKİ SATIŞTAN PAY VAR
Bosnalı oyuncunun 400 bin Euro'luk maaşından tasarruf eden siyah beyazlı takım, 22 yaşındaki kanat oyuncusunun sözleşmesine sonraki satıştan pay koydurdu.
Beşiktaş formasını sadece 13 kez terleten Hasic, 2 gol atma başarısı gösterdi.
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