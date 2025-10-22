Cumhuriyet Gazetesi Logo
Beşiktaş, Bahçelievler Belediyespor'a set vermedi!

Beşiktaş, Bahçelievler Belediyespor'a set vermedi!

22.10.2025 20:40:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Beşiktaş, Bahçelievler Belediyespor'a set vermedi!

Sultanlar Ligi'nde Beşiktaş, Bahçelievler Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Bahçelievler Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Siyah-beyazlılar bu sonuçla ligdeki ikinci galibiyetini elde ederken, Bahçelievler Belediyespor henüz galibiyetle tanışamadı.

Salon: Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi

Hakemler: Tuncay Sevim, Mehmet Gül

Beşiktaş: Buket Gülübay, Kurilo, Meliushkyna, Szczurowska, İdil Naz Başcan, Zeynep Sude Demirel (Buse Sonsırma Kayacan, Ceren Nur Domaç)

Bahçelievler Belediyespor: Fatma Nur Yılmaz, Nikolova, Escamilla, Ergül Avcı, Merve Tanıl, Guerra (Sema Nur Özbilge Doluca, Dilara Yeşil, Eylül Durgun, Fulden Ural, Selin Çalışkan, Pelin Özkılıçcı, Eda Say)

Setler: 25-21, 25-18, 25-10

Süre: 71 dakika (27, 24, 20)

İlgili Konular: #beşiktaş #Sultanlar Ligi #Bahçelievler Belediyespor

İlgili Haberler

Beşiktaş GAİN, son çeyrekte kazandı!
Beşiktaş GAİN, son çeyrekte kazandı! Beşiktaş Gain, BKT EuroCup B Grubu dördüncü haftasında deplasmanda Almanya'nın Ratiopharm Ulm ekibini son çeyrekte öne geçerek 101-99 mağlup etti.
Beşiktaş, divan kurulu başkanını seçiyor!
Beşiktaş, divan kurulu başkanını seçiyor! Beşiktaş Kulübü'nde seçimli olağan divan başkanlık kurulu toplantısı başladı.
Konyaspor-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu!
Konyaspor-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu! Beşiktaş'ın Süper Lig'in 3. hafta erteleme mücadelesinde deplasmanda karşılaşacağı Konyaspor müsabakasını yönetecek hakem açıklandı.