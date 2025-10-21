Beşiktaş GAİN, son çeyrekte kazandı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
21.10.2025 22:31:00
Cumhuriyet Spor
Beşiktaş Gain, BKT EuroCup B Grubu dördüncü haftasında deplasmanda Almanya'nın Ratiopharm Ulm ekibini son çeyrekte öne geçerek 101-99 mağlup etti.

Beşiktaş Gain, BKT EuroCup B Grubu dördüncü haftasında deplasmanda Almanya'nın Ratiopharm Ulm ekibi ile karşı karşıya geldi.

Ratiopharm Arena'da oynanan mücadeleyi Siyah-Beyazlılar son çeyrekte öne geçerek 101-99 kazandı. 

1. Çeyrek: 30-29

Devre: 54-54

3. Çeyrek: 83-71

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş GAİN, ligde üst üste 3. galibiyetini aldı. Ratiopharm Ulm ise ligde ilk kez mağlubiyet yaşadı. 

Ligde beşinci hafta mücadelesinde Beşiktaş, Bourg Bresse'yi konuk edecek. Ratiopharm Ulm ise deplasmanda Chemnitz 99 ile kozlarını paylaşacak.

