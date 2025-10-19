Beşiktaş, divan kurulu başkanını seçiyor!

Beşiktaş Kulübü'nde olağan divan başkanlık kurulu seçimi gerçekleştiriliyor.

ICEC İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonu'nda yapılacak seçim, saat 10.30'dan başladı.

Başkanlık seçiminde oy verme işlemi, saat 17.00'de sona erecek.

Olağan divan başkanlık kurulu seçiminde Affan Keçeci, Ahmet Akpınar, Ahmet Ürkmezgil, Engin Baltacı ve Mustafa Emir Tamer olmak üzere beş aday yarışıyor.

Seçimde Affan Keçeci kırmızı, Ahmet Akpınar sarı, Ahmet Ürkmezgil beyaz, Engin Baltacı mavi ve Mustafa Emir Tamer ise yeşil oy pusulalarını kullanacak.

Siyah-beyazlı kulüpte 15 Nisan 2017 tarihinden bu yana divan kurulu başkanlığı görevini yürüten Tevfik Yamantürk, temmuz ayında görevinden ayrılmıştı. Seçime 6 aydan az bir süre kaldığından divan başkanlık kurulu ikinci başkanı Fethi Hinginar, görevi üstlendi.

BAŞKAN ADAYLARININ AÇIKLAMALARI

Mustafa Emir Tamer: "5 adaylı bir seçim, bir demokrasi şöleni. Sonuç ne olursa olsun, centilmence, Beşiktaş'a yakışan ve diğer kulüplere yakışır bir seçim gerçekleştireceğiz. Kazananı da destekleyip, kendilerine 3 yıl boyunca tüm destekleri vereceğiz.

Benim adaylığımın altında bir fikir var. Ben Beşiktaş'ı 10-15 yıldır aynı isimlerin yönettiğini düşünüyorum. Beşiktaş, kısır bir döngünün içerisinde. Ben ve arkadaşlarım, yeni insanlara, yeni vizyona alan açmak için bu adaylığı gerçekleştirdik.

Bizler kimsenin uzantısı değiliz. Kimseye bağlı olmadık hayatımızda. Benim tabiatıma da ters. Kendi şahsıma, donanımıma ve arkadaşlarıma güvenerek bu yola çıktım."

"BEMBEYAZ BİR SAYFA İLE YOLA ÇIKTIK"

Ahmet Ürkmezgil: "Büyük Beşiktaş'ı yalnız bırakmadığınız için sonsuz teşekkürler efendim.

Tarihimizin en uzun süre çalışma isteyen, kampanya yürütülen ve en fazla adayın olduğu bir seçim oldu. Yazdık, çizdik, bir sürü yeri dolaştık. Hiç projelerden bahsetmek istemiyorum. Yeterince biliniyor zaten.

Sadece bir seçim yapmıyoruz, bu şanlı kulübün yeniden birlik olarak geleceğe ulaşmasını sağlamak için burada bulunuyoruz. Bu kürsüde sadece bir aday olarak değil, 7 yılını yönetici olarak geçirmiş, Beşiktaş'a hizmet etmiş biri olarak büyük bir gurur ve mutlulukla karşınızda bulunuyorum.

Seçim sürecinden itibaren, birlik divanı derken bir slogan değil, bir ruh ortaya koyduk. Bize yapılan hiçbir sataşmaya hiçbir ortamda yanıt vermedik. Burası kişisel ihtirasların hesaplaşma yeri değil, Beşiktaş'a hizmet etme yeridir.

Divanı, Beşiktaş'ı yakışan şekilde; şeffaflıkla, doğru, saygıyla, sorumlulukla yöneteceğiz. Geçmişin kırgınlık ve kavgalarını arkamızda bırakmak için bembeyaz bir sayfa ile yola çıktık."

"KİŞİSEL HIRSLARI DEĞİL, ORTAK AKLI SAVUNUYORUZ"

Ahmet Akpınar: "Beşiktaş'ın tarihi bir seçimi var. İlk defa bu kadar çok adaylı. Sandıktan kim çıkarsa bizim başkanımız olacak ve biz de yanında olacağız. Bunu şimdiden taahhüt ediyoruz. Tüm aday arkadaşlarına ve ekiplerine başarılar diliyorum.

"Neden yola çıktık? Ben değil, biz anlayışı ile yola çıktı. Beşiktaş'ta bir süredir devam eden ben anlayışını bize çevirmek, ortak payda ile her şeyi yürütmek istedik. Öyle yola çıktık ve bunu hayata geçireceğimize inanıyoruz.

Kişisel hırsları değil, ortak aklı savunuyoruz."

"YÖNETİMLE BİR OLACAĞIZ, ASLA YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ"

Engin Baltacı: "Beşiktaş'ta yöneticilik yaptım, sizlerin oyları ile ikinci başkanlık yaptım. Daha önce söylediğim bir sözümle devam edeyim, büyük camialar içeriden zayıflatılmadıkları takdirde asla mücadele edilemeyecek camialardır. Bugün geldiğimiz noktada, inanıyorum ki hepiniz benimle aynı fikirdeniz, maalesef camiamız içeriden zayıflatıldı. Bir elin parmakları olan kurullarımız, gerektiği zaman bir yumrum haline gelemedi. Tehditkar bir yumruk haline gelemedik. Dün akşam sporcularımız, zorunluluk nedeniyle çıktılar ama konuşmadılar. Bu tepkiyi alkışlamadık. Bu işin koordinasyonu burada.

Beşiktaş'ı yeniden bir yumruk haline nasıl getirebiliriz? Bunu sizlerle başaracağız. Sizlerin onayını ve desteğini alacağız. Uygulamaya koyacağız. Yönetimle bir olacağız, asla yalnız bırakmayacağız. Bunun gücünü de sizden alacağız."

"BİR GRUBUN DEĞİL, SESSİZ ÇOĞUNLUĞUN SESİ OLARAK KARŞINIZDAYIM"

Affan Keçeci: "Ben bir grubun değil, sessiz çoğunluğun sesi olarak karşınızdayım. Bu seçimi kazanacaksak, ilk günden beri yüreğini ortaya koyan sizlerin desteği ile kazanacağız."

Bu süreçte kimseye kırıcı olmadık, kimseyi dışlamadık. Tüm adaylara teşekkür ediyorum. Beşiktaşımız için yola çıkan herkes değerlerdir."

Göreve geldiğimizde ilk işimiz divanı, Beşiktaş'ın vicdanı haline getirmek olacaktır."