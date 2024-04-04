Beşiktaş, Başakşehir karşısında son dakikada yıkıldı! Başakşehir 1-1 Beşiktaş

Yayınlanma: 04.04.2024 - 20:02

Güncelleme: 04.04.2024 - 22:31

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Başakşehir ile karşılaştı.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 eşitlike sona erdi. Konuk ekibin golünü 16. dakikada Omar Colley kaydetti. Başakşehir'in golü 90+6. dakikada

Omar Colley, ligdeki 6. toplamda ise 7. golünü kaydetti.

GALİBİYET HASRETİ BİTMEDİ

Fernando Santos yönetiminde siyah beyazlılar, 3 maçlık galibiyet hasretine son veremedi. Beşiktaş ligde oynadığı son 5 maçtan 3 mağlubiyet ve 2 galibiyet almıştı.

Alınan bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 47'ye yükseltti. Başakşehir ise 43 puana çıktı.

Ligin bir sonraki haftasında Beşiktaş, Samsunspor'u ağırlayacak. Başakşehir ise Pendikspor deplasmanına gidecek.

Karşılaşmadan dakikalar | Başakşehir 1-1 Beşiktaş

90+5' GOL | Başakşehir Emirhan ile beraberliği yakalıyor. Pelkas'ın kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktasında topa iyi yükselen Emirhan düzgün bir vuruş yaptı ve topu ağlara gönderdi.

90+2' SARI KART | Gedson, Emirhan'a yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü.

90' SARI KART | Ersin oyunu yavaşlattığı gerekçesiyle sarı kart gördü.

87' Beşiktaş etkili geldi. Muçi'nin pasında sol kanattan savunma arkasına sarkan Semih kaleciyle karşı karşıya kaldı ve uzak direğe topu gönderdi fakat top direkten oyun alanına geri döndü.

82' Başakşehir etkili geldi. Pelkas'ın kullandığı köşe vuruşunda Opoku topu içeriye çevirdi fakat Davidson'un müsait durumda yaptığı vuruş üstten farklı şekilde auta çıktı.

67' Ghezzal'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahasının hemen dışında topla buluşan Aboubakar, çalımını atarken hakem oyunu durdurdu ve Piatek'in elle müdahale yaptığı söyledi. Ghezzal'ın kullandığı serbest vuruşta top üst direkten geri döndü.

66' SARI KART | Josef, Semih'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

53' Beşiktaş'ta Mert kendisini yere bıraktı. Sağlık ekipleri sahada. Siyah-beyazlı ekipte oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Mert giren oyuncu Ersin.

47' SARI KART | Aboubakar, Duarte'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

46' Başakşehir'de oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Serdar Güreler giren oyuncu Joao Figueiredo.

44' Orta alandan topla gelen Josef savunma arkasına sarkan Serdar'a pasını gönderdi fakat Mert çıktı ve topu yumrukladı.

35' SARI KART | Davidson, Ghezzal'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

31' Serdar sağ kanattan çalımlarla geldi ve ceza sahasındaki Piatek'e pasını verdi fakat Piatek'in gelişine vuruşu savunmadan geri döndü.

27' Sol kanattan topla gelen Davidson bekletmeden ortasını açtı. Altı pasın içinde iyi yükselen Piatek'in kafa vuruşu direğe çarpıp auta çıktı.

23' Zaynutdinov savunma arkasına sarkan Aboubakar'a pasını gönderdi fakat top kaleci Muhammed'de kaldı.

17' GOL | Omar Colley ile Beşiktaş öne geçiyor. Rashica'nın pasında sol kanatta topla buluşan Muçi sol kanattan hareketlendi ve ortasını açtı. Altı pasın içerisinde boşta kalan Colley topu ağlara gönderdi.

14' SARI KART | Piatek, Necip'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

4' Sol kanattan topla birlikte gelen Berkay çalımını atıp uzaklardan şansını denedi fakat top direğin yanından auta çıktı.

1' Zorlu mücadelede ilk düdük geldi