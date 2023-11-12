Beşiktaş - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında kendi sahasında Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 16:00'da başlayacak.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında cumartesi günü RAMS Başakşehir'i konuk edecek.
BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA?
Tüpraş Stadı'nda oynanacak maç saat 16.00'da başlayacak.
BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?
Hakem Arda Kardeşler'in yöneteceği mücadele beIN Sports kanalından naklen yayımlanacak.
Kardeşler'in yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Osman Gökhan Bilir yapacak.
Ligde ve Avrupa'da aldığı üst üste kötü sonuçlarla hedeflerinden teker teker uzaklaşan Beşiktaş, geride kalan 11 haftada 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgiyle 19 puana sahip olarak 5. sırada yer alıyor.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Bailly-Onur, Amir, Salih, Ghezzal, Gedson, Zaynutdinov, Muleka
Başakşehir: Volkan Babacan, Dubois, Duarte, Opoku, Lima, Mahmut, Deniz, Berkay, Emirhan, Serdar, Piatek.
Kötü gidişini sürdüren RAMS Başakşehir ise 9 puanla 18. basamakta bulunuyor.
RIZA ÇALIMBAY'DAN 18 SENE SONRA BIR İLK
Siyah-beyazlı kulübün simge isimlerinden Rıza Çalımbay, mücadeleyle 18 yıl sonra Beşiktaş'ın teknik patronu olarak sahaya çıkacak.
Teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın görevden ayrılmasının ardından Beşiktaş'ın başına teknik direktör olarak geçen Çalımbay, Tüpraş Stadı'nda ilk kez taraftarlarıyla buluşacak.
EKSİKLER
Beşiktaş, RAMS Başakşehir maçına da sakatlığı bulunan birçok oyuncusundan yoksun çıkacak.
Uzun süredir tedavileri devam eden Rachid Ghezzal, Omar Colley ve Arthur Masuaku'nun yanı sıra sakatlıkları açıklanan Cenk Tosun ile Vincent Aboubakar karşılaşmada forma giyemeyecek.
REBIC SINIRDA
Beşiktaş'ta Ante Rebic, Başakşehir maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Siltay Yapı Pendikspor, Galatasaray ve Bitexen Antalyaspor maçlarında sarı kart gören siyah-beyazlı oyuncu, Başakşehir karşılaşmasında da sarı kart görmesi halinde Yılport Samsunspor maçında görev yapamayacak.
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