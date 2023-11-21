Beşiktaş Başkan Adayı Hasan Arat'tan transfer müjdesi: 'Paris Saint-Germain ile anlaşma sağladık'

Beşiktaş Kulübü'nde 26 Kasım-3 Aralık tarihlerinde düzenlenecek olağanüstü seçimli genel kurulda başkan adayı olarak yarışacak Hasan Arat, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Başkan Adayı Arat, Fransız kulüp Paris Saint-Germain ile futbolcu transferi konusunda prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.11.2023 - 21:27
Beşiktaş Başkan Adayı Hasan Arat'tan transfer müjdesi: 'Paris Saint-Germain ile anlaşma sağladık'
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Beşiktaş'ta başkan adayı Hasan Arat, sosyal medya hesabından önemli bir açıklama yaptı.

Arat, futbolcu transferi konusunda Paris Saint-Germain ile prensip anlaşmasına vardığını duyurdu.

Hasan Arat'ın bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Arat'ın paylaşımında kullandığı ifadeler şu şekilde:

"Değerli Beşiktaşlılar,

Bugün Paris Saint-Germain FC ve Avrupa Kulüpler Birliği Başkanı, kıymetli arkadaşım Sayın Nasser Al-Khelaifi ile Doha'da bir araya gelerek, Beşiktaş JK ve Paris Saint-Germain FC arasında futbolcu transferi konusunda prensip anlaşmasına vardık.

Anlaşmamız, Gençlik Gelişim Merkezi (Futbol Akademi) ve antrenman merkezi konularında geniş çaplı işbirliğini de kapsıyor.

Beşiktaşımız için hayırlı olsun."


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