Beşiktaş Başkan Adayı Hasan Arat'tan transfer müjdesi: 'Paris Saint-Germain ile anlaşma sağladık'
Beşiktaş Kulübü'nde 26 Kasım-3 Aralık tarihlerinde düzenlenecek olağanüstü seçimli genel kurulda başkan adayı olarak yarışacak Hasan Arat, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Başkan Adayı Arat, Fransız kulüp Paris Saint-Germain ile futbolcu transferi konusunda prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.
Beşiktaş'ta başkan adayı Hasan Arat, sosyal medya hesabından önemli bir açıklama yaptı.
Arat, futbolcu transferi konusunda Paris Saint-Germain ile prensip anlaşmasına vardığını duyurdu.
Hasan Arat'ın bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
Arat'ın paylaşımında kullandığı ifadeler şu şekilde:
"Değerli Beşiktaşlılar,
Bugün Paris Saint-Germain FC ve Avrupa Kulüpler Birliği Başkanı, kıymetli arkadaşım Sayın Nasser Al-Khelaifi ile Doha'da bir araya gelerek, Beşiktaş JK ve Paris Saint-Germain FC arasında futbolcu transferi konusunda prensip anlaşmasına vardık.
Anlaşmamız, Gençlik Gelişim Merkezi (Futbol Akademi) ve antrenman merkezi konularında geniş çaplı işbirliğini de kapsıyor.
Beşiktaşımız için hayırlı olsun."
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