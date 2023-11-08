Beşiktaş Başkanı, 3 Aralık’ta yapılacak seçime girmeyeceğini açıkladı! Çebi: Aday olmuyorum

Yayınlanma: 08.11.2023 - 04:00

Güncelleme: 08.11.2023 - 04:00

Çebi, “Bugün içinde bulunduğumuz sıkıntılı bir durum var. Özellikle futboldan kaynaklanan maalesef benim de çok üzüntü ve acısını çekmiş olduğum bu süreç yıpratıcı olmuştur. Bu saatten sonra camianın dinginliğe, huzura, birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğunu düşündüğüm için aday olmamaya karar verdim. Bizler eğer Beşiktaş söz konusu olduğunda gerekirse kendimizi de yakmayı bilebilmeliyiz” dedi. Başkan Çebi’nin öne çıkan sözleri şu şekilde:

‘VASİYETİMDİR, TEMİZLEYİN!’

Keşke sportif başarı da olsaydı, yapamadık. Küfür, hakaret neyin nesi? Kimse çocuklarıma küfür edemez, gece yarısı telefon açamaz! İşiniz benimle! Ben buradayım! Eleştirileri kabul ederim. Hakaret ve küfür, caydırarak buradan gönderme politikasıdır. Size vasiyetimdir şu azınlığı yalvarırım temizleyin. Bunlar Beşiktaşlı değil. Ayın 1’ine kadar buradayım. Benden gelip özür dilemelerini bekliyorum. O saate kadar özür dilemeyen herkesin bundan sonra takipçisi olacağım.

TFF başarısızdır. Başkanınızı güçsüz gösterirseniz, başkanınızın masaya vurması bir anlam ifade etmez. TFF böyle bir şeyi kendisinde hak olarak görmüştür. TFF ile ben kavga ederken, diğer kulüp başkanları kenarda bekledi. Şimdi hepsi bağırıyor.

‘KAPILARI YUMRUKLADIM’

Kim aday olursa olsun, birbirlerine nazik olsunlar. Kaybeden yarın diğerine “Başkanım” demek zorunda kalacak. Palavra atmayın, dürüst olun. Aday olacaksanız şimdi aday olun. Seçimden bir ay sonra kapı kapı gezmeyin. Taraftarları çok iyi anlıyorum. Her maç bittiğinde kapıları, duvarları yumrukladım. Taraftardan ricam, en azından bundan sonrası için oyunculara sahip çıkın. Başarısız olabilirler ama Beşiktaş formasıyla oynuyorlar.

Beşiktaş’ın parasını çaldırmadım. Başarısız futbol takımı var, bunlar yarın başarılı olursa bana da pay verin arkadaşlar. Benim tek bir felsefem vardı; Beşiktaş’tan alınmaz, Beşiktaş’a verilir! Geçen sene tarlayı temizledik, bu sene tarlayı ektik. Bundan sonra gelenlere ürünü toplamak kalıyor. Kırdıysam özür dilerim. Küfür edenler, komplo kuranlar hariç hepinize hakkımı helal ediyorum.