Beşiktaş Başkanı Adalı: ‘Hiçbir oyuncu kulübü zarara sokmayacak’

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, “Futbol direktörümüz Önder Özen ve teknik direktörümüz Vincenzo Italiano ile yakaladığımız pozitif havayı transferlerimizle de sürdüreceğiz. Sezon boyunca yarışan, kazanan bir Beşiktaş inşa etmeye çalışıyoruz” dedi.

Siyah-Beyazlı kulübün divan kurulu toplantısında konuşan Adalı, “Aldığımız hiçbir oyuncu Beşiktaş’ı zarara sokmayacak. Bir oyuncumuzla yollarımızı ayırıyorsak Beşiktaş’a mutlaka bir bonservis geliri kazandıracak. Aldığımız her oyuncuyu bonservis bedelinin çok üzerinde bedellerle gönderdik. Bunun dışında kadromuzda Beşiktaş’ın istediği zaman bonservis geliri elde edeceği oyuncular kazandırdık. Kazandırmaya da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

‘ÖDE.. ÖDE.. ÖDE...’

Başkan Adalı, “Bugün elimizde istediğimiz zaman bonservis geliri elde edeceğimiz birçok oyuncu var. Orkun, Agbadou, Murillo, Oh, Djalo, Cherny, Ndidi ve diğer tüm oyuncularımız çok değerli. Hepsinin de piyasası var. Hepsine de teklif var. Ancak bizim oyuncularımızı satmak gibi bir niyetimiz yok. İçlerinde futbol hayatının sonuna gelmiş, son kontratını yapmış, kıyak emekli edilmiş, üstüne de para verip gönderilecek bir oyuncumuz yok. Biz halen kıyak emekli edilmiş oyuncuların fesih bedellerini ödüyoruz. Faizi öde, bankayı öde, 32 adam gönder, yolladığın yerde maaşlarını öde. Hal böyleyken bizim transfer ettiğimiz oyuncular zarar mı, varlık mı?” dedi.

BORÇ 26 MİLYAR TL

Beşiktaş Kulübü’nün 31 Mayıs 2025’te yaklaşık 18 milyar lira olan borcu yüzde 38 oranında artarak 26 milyar lirayı aştı. Siyah-Beyazlıların 28 Şubat 2026 itibarıyla borcunun 26 milyar 263 milyon 695 bin 438 lira olduğu kaydedildi.