Beşiktaş Başkanı Adalı, nitelikli futbolcuları kadroya katacaklarını belirtti: ‘Nokta atışı’ transfer

BEŞİKTAŞ Başkanı Serdal Adalı, “Beşiktaş’ın transfer stratejisi, finansal disiplinden taviz vermeden, doğrudan ilk 11’de oynayabilecek ve takıma anında güç katacak ‘nokta atışı’ isimleri kadroya dahil etmektir” dedi. Siyah-Beyazlı kulübün divan kurulu toplantısında camiaya seslenen Adalı, “Pozisyon üretiminde lideriz. Ligin en çok gol pozisyonuna giren takımı olmamız, kurduğumuz sistemin işlemeye başladığının sinyallerini veriyor. Skor geçici, sahadaki güçlü oyun kalıcıdır. Bu performans, ikinci yarıda beklediğimiz seri galibiyetlerin en büyük habercisidir. Buradan hareketle; takım değerimizde yakaladığımız yukarı yönlü ivmeyi, bu transfer döneminde gerçekleştireceğimiz hamlelerle daha da yukarılara taşımayı hedefliyoruz” diye konuştu.

‘KAÇANLARIN ENKAZINI KALDIRIYORUZ’

Başkan Adalı, “Kasım ayının başındaki genel kurulumuzda yaşananlar açıkçası camiamız adına talihsiz bir süreçti. Sırf kaos ortamını beslemek adına, genel kurulumuzu provoke ederek ‘ibra etmeme’ senaryoları kurgulayan ve bu camiaya o yakışıksız görüntüleri yaşatan arkadaşlara sormak istiyorum: Biz, devraldığımız o 20 günde ne yaptık da bu tepkiyle karşılaştık? Daha bir ay bile dolmamışken hangi transferi yaptık? Hangi ihaleye imza attık? Hangi mülkümüzle ilgili bir karar aldık? Bizim yaptığımız tek bir şey var; o da görevden kaçanların bıraktıkları enkazı kaldırmak ve Beşiktaş’ı yeniden ayağa kaldırmak için gece gündüz çalışmak” dedi.

‘SESSİZ KALMAYACAĞIZ’

Adalı, “Bizler geçmişte hakemden gol yediği günleri bile görmüş bir camia olarak, bu haksızlıklara karşı 40 yıldır aralıksız mücadele ediyoruz. Saha içindeki emeğimizi, masa başındaki bu haksız yaptırımlara teslim etmeyeceğiz. Haklarımızın göz göre göre gasp edilmesine sessiz kalmayacağız” diye konuştu.

BORÇ: 22.5 MİLYAR TL

Siyah-Beyazlı kulübün borcunun 31 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla 22 milyar 531 milyon 664 bin 293 lira olduğu açıklandı.