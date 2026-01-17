Beşiktaş Başkanı Adalı, sosyal medyadaki seçim gündemine yanıt verdi: ‘Sandığı koyarız’

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, “Beşiktaş’ta ne zaman bir şeyler düzelmeye başlasa sosyal medyada seçime gidiliyor, yönetim değiştiriliyor. İlk önce tüzüğü değiştireceğiz ve bu faizli borçları ödeyeceğiz. Beşiktaş’ın faizi kalmayacak, ondan sonra isteyen varsa koyarız sandığı seçim yaparız. Beşiktaş camiası sosyal medyayla bir kez başkan seçti, bıraktıklarını temizlemeye çalışıyoruz” dedi.

Siyah-Beyazlı futbol takımının yeni forma sırt sponsoru Karaarslan İnşaat oldu. İmza töreninde konuşan Adalı, transfer çalışmaları hakkında “Boşta kalan, bize teklif edilen oyunculardan çok, istediğimiz futbolcular üzerine yoğunlaştık” derken isim isim son durumu açıkladı. İşte Adalı’nın transfer sözleri:

ABRAHAM’A, RAFA’YA, DEMİR EGE’YE TEKLİF VAR

Demir Ege’ye teklif geldi, görüşüyoruz. Kendisi de gitmek istiyor. (Braga kulübü 5 milyon Avro teklif etti, Demir Ege ayrılacak).

- Benfica, Rafa Silva ile ilgili bir girişimde bulunmuştu. İstediğimiz şekilde teklif gelirse Rafa gider, ama o çizgiye gelmedikten sonra Rafa burada kalır.

- Abraham için Aston Villa’dan resmi sayılabilecek bir teklif geldi, İngiltere’den başka bir teklif daha geldi, şu anlık satmak gibi bir planımız yok. Teknik kadronun Aston Villa’dan istediği futbolcular var, bunu da biz onlara ilettik.

- Sergen Hoca’nın forvet alalım gibi bir isteği yok, sol kanat, stoper ve emin olduğumuz bir 6 numara bakıyoruz.

‘3 İSİM İÇİN HER ŞEY HAZIR’

- Kaleci Jorgensen bize gelmek istiyor, oradaki sıkıntı Chelsea’nin kiralama limitinin dolu olması. Biraz zaman alacak. Belki de en son gelebilecek transferlerden biri.

- Sol bek Nuno Tavares konusunda oyuncuyla ilgili bir sıkıntı yok. Lazio ile görüşüyoruz. Bugün de 1 haftaya da bitebilir.

- Stoper Agbadou için kulübü Wolverhampton’a teklif verdik, bekliyoruz. Futbolcu ile bir sıkıntı yok. Kulübü evet dediği gün transfer biter.

- Dikilitaş Projesi ile ilgili konu sosyal medyada saptırılıyor. İmar değişikliği çalışmaları yapılacak. Proje planladığımız şekilde gidiyor. İhaleye girecek firmalar belirlendi. Projeyi anlattım. Proje, İstanbul’un en güzel yerinde gerçekleşecek. Beşiktaş’ımızın finansal olarak kurtuluşunun reçetesi. Umarım bundan sonra da planlandığı gibi gider. Mali kaostan da kurtuluruz.