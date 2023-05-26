Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den yabancı sınırı açıklaması!

Yayınlanma: 26.05.2023 - 15:30

Güncelleme: 26.05.2023 - 15:30

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Vodafone Park'ta gerçekleşen etkinlikte kulüp ve ülke spor gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Ahmet Nur Çebi'nin Al Mayadeen'e verdiği röportajdan öne çıkanlar şöyle:

"Pandemi döneminde şampiyon olduk. Umarım Allah bir daha öyle bir dönem yaşatmaz. Pandeminin ve ekonomik sıkıntıların içindeyken şampiyon olmayı başardık. Bu sezon ikinci olma durumumuz var. Avrupa'da mücadele etme şansı elde edeceğimizi düşünüyorum. Futbolu artık şirket gibi düşünmek zorundasınız. Kulüpler iyi idare edilmezse zarar görürler. Bizim kulübümüz de ekonomik olarak sıkıntılar çekiyor. Kulüpler içinde bulundukları ekonomilerden ve dikkatsiz harcamalardan etkileniyorlar. İnsanların alım seviyesi arttıkça kulüplerin de gelirleri artıyor. Taşıma suyla değirmen dönmez. Kaynak yaratmak zorundasınız. Altyapıya önem verilmeli. Genç futbolcuları az maliyetle yetiştirmeli ve yüksek bonservis ücretleriyle göndermeliyiz.

"MESSİ BURAYA GELSİN DEMEK OLMAZ"

Para kazanmaktan başka çare yok. Kulüpler gelirlerinin üzerinde harcama yaparlarsa borçlanırlar. Bu borçlar faiz sarmalına girdiğinde durum altından kalkılamaz hale gelir. Dünyada birçok kulüp el değiştiriyor. Bizim taraftarımız tarihi bir kulüp olduğumuz için bu durumu hoş karşılamıyor. Beşiktaş'ı nasıl borçlandırırsınız diye hesap soran bir kesim var ama şampiyonluk nasıl gelirse gelsin diyen hiç hesap kitap yapmayan bir kesim daha var. Bizler de yönetici olarak bu iki görüş arasında denge kurmaya çalışıyoruz. Avrupa futbolunun bu kadar başarılı olmasının sırrı altyapıdır. Hiçbir şey yapmadan Messi buraya gelsin demek olmaz. Önce para kazanacağız, sonra harcama yapacağız.

"FUTBOL DIŞINDAKİ ALTYAPILARA AĞIRLIK VERMELİYİZ"

Avrupa'da futbol oldukça ileri bir seviyede. Futbol takımları orada daha çok seyirciyi tribünlere çekebiliyor ve yüksek marka değerine sahipler. Türk kulüplerinin marka değeri Avrupa'ya gittiklerinde artıyor. Bu nedenle Avrupa'da yer almak Türk kulüpleri için çok faydalı. Ülkemizde futbola ilgi, basketbol ve voleybolla mukayese edilemeyecek kadar fazla. Taraftarlarımız her branşımızla yakından ilgilenıyor ama futbolun yeri başka. Futbol dışındaki branşlarımızda altyapıya ağırlık vermek durumundayız. Futbol takımları arasındaki bütçe daha dengeliyken diğer branşlardaki takım bütçeleri arasında uçurum olabiliyor. Beşiktaş olarak futbol dışındaki branşlara gençlerin sağlıklı ve ahlaklı olabilmeleri kötü alışkanlıklardan uzak durabilmeleri açısından önem veriyoruz.

"AVRUPA'DA DEVLETLER KULÜPLERE ARAZİ VERİYOR"

Avrupa'da altyapıya çok önem veriliyor. Statlarımız Avrupa standartlarında ama altyapı tesislerimiz ne yazık ki Avrupa standartlarında değil. Avrupa'da devletler kulüplere arazi vermiş, tesisler inşa etmiş, o kulüpler de altyapılarından oyuncular yetiştirip satarak gelir elde etmişler. Bu konuda Avrupa'nın gerisindeyiz.

"YERLİ VE YABANCI AYRIMINI DOĞRU BULMUYORUM"

Ülkemizde şu anda sahada sekiz yabancı futbolcu olabilirken üç tane de Türk oyuncunun olması gerekiyor. Zorla hiçbir şey olmaz. Yerli oyuncularımızın performansı tatmin edici seviyede olsa yabancı futbolcu transfer etmeye gerek olmaz. İhtiyaç var ki yabancı futbolcu transferi yapılıyor. Hayatın hiçbir alanında yerli ve yabancı ayrımını doğru bulmuyorum. İyi futbolcu, kötü futbolcu vardır.

"IRKÇILIKLARI LANETLİYORUM"

Spor; kardeşlik, barış ve huzur için yapılır. Burada ayrımcılık olamaz. Sahada her ülkeden birer oyuncu olsa daha çok keyif alırım. Siyahi futbolculara yönelik yapılan ırkçılıkları lanetliyorum. Her ırkın kendine göre güzellikleri vardır. İnsanların ırklarıyla ilgili çirkin yorumlarda bulunmak kimsenin haddi değildir."