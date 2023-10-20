Beşiktaş Başkanı Çebi'den Galatasaray derbisine yapılan hakem ataması yorumu!

Yayınlanma: 20.10.2023 - 20:31

Güncelleme: 20.10.2023 - 20:31

Başkan Çebi, siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer verilen açıklamasında, karşılaşmada hakem Halil Umut Meler'in görevlendirilmesine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray-Beşiktaş maçına form grafikleri göz önünde bulundurulduğunda kamuoyunda yapay zeka tarafından Ali Şansalan'ın atanması yönünde bir beklenti vardı. Ali Şansalan'ın maça atanacağı bilgisini alan Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Halil Umut Meler'in görevlendirilmesi için kasıtlı olarak Şansalan'ı gündeme taşımıştır. Halil Umut Meler'in maça atanmasında bir art niyet olabilir. Umarız Halil Umut Meler böyle bir şeye alet olmaz. Federasyondan Galatasaray'a bir bilgi akışı var. Erden Timur'un ortada hiçbir şey yokken Ali Şansalan’ın ismini kullanması tesadüf olamaz.

Halil Umut Meler maçın son düdüğünü çaldığında bu atamada art niyet olup olmadığını anlamış olacağız. Meler, umarız başka bir planın parçası olarak bu maça atanmamıştır. Kendisinden derbiyi adaletli şekilde yöneterek herhangi bir planın parçası olmadığını göstermesini bekliyoruz."