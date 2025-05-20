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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan Cristiano Ronaldo yanıtı: 'Kalenin altında petrol buldum'

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan Cristiano Ronaldo yanıtı: 'Kalenin altında petrol buldum'

20.05.2025 14:15:00
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Cumhuriyet Spor
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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan Cristiano Ronaldo yanıtı: 'Kalenin altında petrol buldum'

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, transferde adı siyah-beyazlı kulüp ile anılan Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo hakkındaki iddialara yanıt verdi.

Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo ile Beşiktaş'ın ilgilendiği iddia edilmişti.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, TRT Spor'dan Ergin Aslan'a açıklamalarda bulundu. Aslan sosyal medya hesabından Adalı'nın açıklamalarını paylaştı.

"STADIN ALTINDA PETROL BULDUM"

Serdal Adalı, Cristiano Ronaldo iddialarıyla ilgili açıklamasında, "Deniz tarafındaki kalenin altında petrol buldum. Ronaldo ile birlikte Messi'yi de alacağım" ifadelerini kullanarak espri yaptı.

Adalı ayrıca, "Bizim stratejimiz başından beri söylediğimiz şekilde ilerliyor" diyerek Ronaldo'nun maaşına dikkat çekti.

"KAÇ PARA KAZANDIKLARINDAN HABERLERİ VAR MI!"

Serdal Adalı son olarak, "Bunu gündeme taşıyanlar, kariyerinin sonundaki bu isimlerin kaç para kazandıklarından haberi var mı? Amaç nedir?" diye konuştu. 

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