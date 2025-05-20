Sergen Yalçın'dan Cristiano Ronaldo sözleri: 'Bedava verseler almam'

Sergen Yalçın, Beşiktaş ile adı geçen yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo hakkında dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Ekol TV'de açıklamalarda bulunan Yalçın, 40 yaşındaki dünyaca ünlü futbolcu için, "Ronaldo'yu bedava verseler almam" dedi.

"SADECE YILDIZLARLA YÜRÜMÜYOR"

Yalçın, bu sözleriyle, modern futbolun geldiği noktada sadece isimlerin değil takım oyunu ve taktiğin ön planda olması gerektiğini savundu.

Ronaldo'nun oyun tarzının kendi sistemine uymadığını belirten Yalçın, "Bu iş artık sadece yıldızlarla yürümüyor" ifadelerini kullandı.

Portekizli yıldız bu sezon Al Nassr formasını giydiği 39 maçta 33 gol ve 4 asist kaydetti.