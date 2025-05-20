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Sergen Yalçın'dan Cristiano Ronaldo sözleri: 'Bedava verseler almam'

Sergen Yalçın'dan Cristiano Ronaldo sözleri: 'Bedava verseler almam'

20.05.2025 09:53:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Sergen Yalçın'dan Cristiano Ronaldo sözleri: 'Bedava verseler almam'

Beşiktaş'ın eski futbolcusu ve teknik direktörü Sergen Yalçın, katıldığı bir televizyon programında siyah-beyazlı takımın gündemini değerlendirdi. Yalçın, transferde adı Beşiktaş ile anılan Cristiano Ronaldo hakkında konuştu.

Sergen Yalçın, Beşiktaş ile adı geçen yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo hakkında dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Ekol TV'de açıklamalarda bulunan Yalçın, 40 yaşındaki dünyaca ünlü futbolcu için, "Ronaldo'yu bedava verseler almam" dedi.

"SADECE YILDIZLARLA YÜRÜMÜYOR"

Yalçın, bu sözleriyle, modern futbolun geldiği noktada sadece isimlerin değil takım oyunu ve taktiğin ön planda olması gerektiğini savundu.

Ronaldo'nun oyun tarzının kendi sistemine uymadığını belirten Yalçın, "Bu iş artık sadece yıldızlarla yürümüyor" ifadelerini kullandı.

Portekizli yıldız bu sezon Al Nassr formasını giydiği 39 maçta 33 gol ve 4 asist kaydetti.

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