Beşiktaş, Berk Uğurlu'yu kadrosuna kattı
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, milli oyuncu Berk Uğurlu'yu renklerine bağladığını açıkladı.
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Beşiktaş, transferlerine devam ediyor.
Siyah- beyazlılar, Tofaş forması giyen milli oyuncu Berk Uğurlu'yu kadrosuna kattığını açıkladı.
Beşiktaş kulübünden yapılan açıklamada, ''Erkek Basketbol Takımımız, Milli Basketbolcu Berk Uğurlu ile sözleşme imzaladı. 2023-2024 sezonu öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Erkek Basketbol Takımımız, başarılı oyun kurucu Berk Uğurlu'yu kadrosuna kattı.'' ifadeleri kullanıldı.
Geçtiğimiz sezon Tofaş formasını ligde 27 karşılaşmada terleten 27 yaşındaki oyun kurucu 8.6 sayı, 2.5 ribaund ve 4.9 asist istatistiği ile mücadele etti.
Berk Uğurlu kariyerinde sırasıyla; Fenerbahçe, Pınar Karşıyaka ve Tofaş formaları giydi.
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