Cumhuriyet Gazetesi Logo
Beşiktaş BOA'dan Enea Gorzow'a 30 sayılık fark!

Beşiktaş BOA'dan Enea Gorzow'a 30 sayılık fark!

30.10.2025 22:46:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Beşiktaş BOA'dan Enea Gorzow'a 30 sayılık fark!

Beşiktaş BOA, FIBA Kadınlar EuroCup'ın 4. haftasında kendi evinde ağırladığı Enea Gorzow'u 100-70 mağlup etti.

FIBA Kadınlar EuroCup J Grubu'nun dördüncü haftasında Beşiktaş BOA, Polonya'nın Enea Gorzow ekibini konuk etti.

Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi Siyah-Beyazlılar, 100-70 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş BOA, grupta 4. maçta 2. galibiyetini aldı. Enea Gorzow ise üst üste 3. mağlubiyetini aldı.1

Grupta bir sonraki maçta Beşiktaş BOA, deplasmanda Athinaikos ile karşılaşacak. Enea Gorzow ise Charnay'ı konuk edecek.

Salon: Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi

Hakemler: Viktor Nagy, Xhelal Mumini, Monika Mincheva

Beşiktaş BOA: Whitcomb 17, Fasoula 21, Pelin Bilgiç 18, Milic 16, Toure 7, Okonkwo 7, Meltem Yıldızhan 11, Gülşah Duman 3, Özge Özışık, İlayda Güner

Enea Gorzow: Telenga 15, Reid 10, Hurt 17, Owusu 13, Gertchen 5, Stasiak 8, Szymkiewicz 2, Kuczynska

1'inci Periyot: 29-13

Devre: 51-30

3'üncü Periyot: 72-55

İlgili Konular: #EuroCup #Enea Gorzow #Beşiktaş BOA

İlgili Haberler

Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe'den karaborsa bilet iddialarına yanıt!
Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe'den karaborsa bilet iddialarına yanıt! Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında pazar günü deplasmanda oynayacağı Beşiktaş derbisinin bilet satışı hakkındaki iddialar üzerine bir açıklama yayımladı.
Beşiktaş'ın eski yıldızı Pancu, Cluj'un başına geçti!
Beşiktaş'ın eski yıldızı Pancu, Cluj'un başına geçti! Bir dönem Beşiktaş forması giyen Daniel Pancu, Romanya ligi ekiplerinden CFR Cluj'un yeni teknik direktörü oldu.
Burak Sidar ile yollar ayrıldı: Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nda Sarp Yiğit dönemi!
Burak Sidar ile yollar ayrıldı: Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nda Sarp Yiğit dönemi! Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, teknik direktör Burak Sidar ve ekibiyle yollarının ayrıldığını duyurdu. Sidar'dan boşalan göreve ise Sarp Yiğit getirildi.