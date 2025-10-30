Beşiktaş BOA'dan Enea Gorzow'a 30 sayılık fark!

FIBA Kadınlar EuroCup J Grubu'nun dördüncü haftasında Beşiktaş BOA, Polonya'nın Enea Gorzow ekibini konuk etti.

Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi Siyah-Beyazlılar, 100-70 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş BOA, grupta 4. maçta 2. galibiyetini aldı. Enea Gorzow ise üst üste 3. mağlubiyetini aldı.1

Grupta bir sonraki maçta Beşiktaş BOA, deplasmanda Athinaikos ile karşılaşacak. Enea Gorzow ise Charnay'ı konuk edecek.

Salon: Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi

Hakemler: Viktor Nagy, Xhelal Mumini, Monika Mincheva

Beşiktaş BOA: Whitcomb 17, Fasoula 21, Pelin Bilgiç 18, Milic 16, Toure 7, Okonkwo 7, Meltem Yıldızhan 11, Gülşah Duman 3, Özge Özışık, İlayda Güner

Enea Gorzow: Telenga 15, Reid 10, Hurt 17, Owusu 13, Gertchen 5, Stasiak 8, Szymkiewicz 2, Kuczynska

1'inci Periyot: 29-13

Devre: 51-30

3'üncü Periyot: 72-55