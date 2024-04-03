Beşiktaş BOA - London Lions maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş BOA, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finali ilk maçında kendi evinde London Lions ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 20:30'da başlayacak.

AA
Yayınlanma: 03.04.2024 - 09:31
Beşiktaş BOA - London Lions maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Beşiktaş BOA, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finali ilk maçında 3 Nisan İngiltere'nin London Lions ekibini konuk edecek.

BEŞİKTAŞ - LONDON LİONS MAÇI SAAT KAÇTA?

BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak.

BEŞİKTAŞ - LONDON LİONS MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele FIBA'nın resmi YouTube kanalından naklen yayımlanacak.

Siyah-beyazlılar yarı finalde İspanyol Spar Girona'yı elerken, London Lions ise İtalyan ekibi Umana Reyer Venice'i turnuva dışında bırakarak final biletini aldı.

Final eşleşmesinin rövanşı 10 Nisan Çarşamba günü, başkent Londra'daki Copper Box Arena'da oynanacak.


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