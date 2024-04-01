Beşiktaş'ta hedef Hollandalı yıldız!
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, rotayı Ajax forması giyen Steven Berghuis'e çevirdi.
Gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan ve bu kapsamda bir komite kuran Beşiktaş, Ajax’tan Steven Berghuis’i kadrosuna katmak istiyor.
Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, geçen hafta Hollanda’ya giderek 32 yaşındaki kanat oyuncusuyla ve Ajax kulübünün yetkilileriyle bir araya geldi.
Sezon sonu gençleştirme operasyonu yapacak Ajax’ın Berghuis’le yollarını ayırması bekleniyor. Hollanda’da yıllık 2 milyon Euro kazanan Berghuis’in Türkiye’ye gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.
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