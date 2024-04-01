Beşiktaşlı yıldıza Premier Lig'den yakın talip!

Yayınlanma: 01.04.2024 - 09:43

Güncelleme: 01.04.2024 - 09:43

Beşiktaş'ın gözde ismi Ernest Muçi, Aston Villa'nın radarına girdi.

KONFERANS LİGİ'NDE RAKİP OLMUŞTU

Sözcü'de yer alan habere göre, Devre arasında 10 milyon Euro'ya transfer edilen Arnavut futbolcuyu Konferans Ligi eşleşmesinden bu yana takip eden İngiliz ekibinin sezon sonu için karar aşamasında olduğu ifade edildi.

Muçi, Villa'ya, Legia Varşova ile rakip olduğu iki maçta toplam üç gol atmıştı. Aston Villa sportif direktörü Monchi, Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy'u da izliyor.

Beşiktaş'a transferinden bu yana 7 maçta süre bulan Ernest Muçi, 2 kez gol sevinci yaşadı.