Beşiktaşlı yıldıza Premier Lig'den yakın talip!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı Ernest Muçi'yi radarına aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.04.2024 - 09:43
Beşiktaşlı yıldıza Premier Lig'den yakın talip!
Abone Ol google-news

Beşiktaş'ın gözde ismi Ernest Muçi, Aston Villa'nın radarına girdi.

KONFERANS LİGİ'NDE RAKİP OLMUŞTU

Sözcü'de yer alan habere göre, Devre arasında 10 milyon Euro'ya transfer edilen Arnavut futbolcuyu Konferans Ligi eşleşmesinden bu yana takip eden İngiliz ekibinin sezon sonu için karar aşamasında olduğu ifade edildi.

Muçi, Villa'ya, Legia Varşova ile rakip olduğu iki maçta toplam üç gol atmıştı. Aston Villa sportif direktörü Monchi, Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy'u da izliyor.

Beşiktaş'a transferinden bu yana 7 maçta süre bulan Ernest Muçi, 2 kez gol sevinci yaşadı.


beşiktaş haberleri Aston Villa haberleri Ernest Muci haberleri

İlgili Haberler

Başakşehir maçı öncesi Beşiktaş'ta Aboubakar ve Ghezzal sürprizi

Başakşehir maçı öncesi Beşiktaş'ta Aboubakar ve Ghezzal sürprizi
Beşiktaş basketbolda tarihi hafta: 12 yıl sonra bir ilk

Beşiktaş basketbolda tarihi hafta: 12 yıl sonra bir ilk
Beşiktaş'ta hedef Hollandalı yıldız!

Beşiktaş'ta hedef Hollandalı yıldız!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Fiber var kullanan yok: Türkiye’de iletişimle ilgili altyapı her geçen gün gelişiyor ama tüketicinin ilgisi az

Fiber var kullanan yok: Türkiye’de iletişimle ilgili altyapı her geçen gün gelişiyor ama tüketicinin ilgisi az
Davullar, zurnalar, Türk bayrakları… İstanbul’da yurttaşlar sokaklara akın etti!

Davullar, zurnalar, Türk bayrakları… İstanbul’da yurttaşlar sokaklara akın etti!
En baskın 4 erkek burcu: Bu burçlar bazen çekilmiyor

En baskın 4 erkek burcu: Bu burçlar bazen çekilmiyor
AKP’de alarm zilleri: Şamil Tayyar, seçim sonuçlarını “Bir siyasi afet” olarak değerlendirdi!

AKP’de alarm zilleri: Şamil Tayyar, seçim sonuçlarını “Bir siyasi afet” olarak değerlendirdi!
Beşiktaş basketbolda tarihi hafta: 12 yıl sonra bir ilk

Beşiktaş basketbolda tarihi hafta: 12 yıl sonra bir ilk
Son dakika… Murat Kurum’dan ilk açıklama

Son dakika… Murat Kurum’dan ilk açıklama
Araştırmalar ortaya koydu: Zararsız sanılan alışkanlık kişinin kendini 10 yıl daha yaşlı hissetmesine sebep oluyor!

Araştırmalar ortaya koydu: Zararsız sanılan alışkanlık kişinin kendini 10 yıl daha yaşlı hissetmesine sebep oluyor!
Cem Yılmaz’ın ‘seçim sonucu’ paylaşımı yine güldürdü

Cem Yılmaz’ın ‘seçim sonucu’ paylaşımı yine güldürdü