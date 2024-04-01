Beşiktaş'tan transfer açıklaması: 'İki pozisyon için temaslarımız...'
Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, siyah-beyazlı takımın transfer politikası hakkında açıklamalarda bulundu. Yücel, "Stoper ve sağ bek transferlerini tamamlamaya yaklaştık" dedi.
Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, düzenlenen iftarda transfer gelişmelerine dair çarpıcı ifadeler kullandı.
"STOPER VE SAĞ BEK TRANSFERLERİ..."
Övünç Özdem'in aktardığına göre, kulübün iki transferi bitirmeye yakın olduğunu söyleyen Yücel, şu ifadeleri kullandı;
"Stoper ve sağ bek transferlerini tamamlamaya yaklaştık. Bu iki pozisyon için temaslarımızda sona yaklaştık."
Beşiktaş Kulübü devre arası transfer döneminde; Jonas Svensson, Joe Worrall, Ernest Muçi ve Al-Musrati'yi renklerine bağlamıştı.
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