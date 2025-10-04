Cumhuriyet Gazetesi Logo
Beşiktaş BOA sezona galibiyetle başladı

Beşiktaş BOA sezona galibiyetle başladı

4.10.2025 16:06:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Beşiktaş BOA sezona galibiyetle başladı

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Beşiktaş BOA, deplasmanda BOTAŞ'ı 83-65 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı. Siyah-beyazlı ekipte Fasoula 29 sayıyla maçın yıldızı oldu.

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde sezonun ilk hafta maçında Beşiktaş BOA, deplasmanda BOTAŞ'ı 65-83 yendi.

Salon: Ankara

Hakemler: Mesut Öztürk, Metehan Alaçam, Sezer Bor

BOTAŞ: Davis 10, Bejedi 19, Ayşegül Günay Aladağ 16, Tuba Poyraz 13, Serfa 7, Rana Uçar, Selin Reachel Gül, Işılay Eğin, Mina Berber, İdil Yeniçulha

Beşiktaş BOA: Gülşah Duman Bıçakçı 8, Pelin Derya Bilgiç 10, Milic 13, Meltem Yıldızhan 2, Fasoula 29, Okonwo 15, Özge Özışık 4, İlayda Güner 2, Esra Güvenç

1. Periyot: 13-16

Devre: 35-30

3. Periyot: 48-55

İlgili Konular: #BOTAŞ #Beşiktaş BOA #Kadınlar Basketbol Süper Ligi