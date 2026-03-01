Körfez’de savaş denize taşındı: ABD İran savaş gemisini vurdu

ABD ordusu, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik ortak operasyonunun ilk aşamasında İran donanmasına ait Jamaran sınıfı bir savaş gemisinin vurulduğunu açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), geminin Umman Körfezi’nde, Çabahar’daki bir iskelede hedef alındığını ve batmakta olduğunu bildirdi.

Operasyonun ardından yayımlanan uydu görüntülerinde, İran’ın Konarak deniz üssünde iskeleye bağlı bir savaş gemisinden yoğun duman yükseldiği görüldü.

Görüntülerin, saldırı sonrası gemide ağır hasar meydana geldiğine işaret ettiği değerlendiriliyor.

Açık kaynak analizlerinde hedef alınan geminin Jamaran sınıfı mı yoksa Alvand sınıfı bir fırkateyn mi olduğu konusunda farklı değerlendirmeler bulunuyor.

Uzmanlar, görüntüler üzerinden yapılan analizlerin kesin sonuç vermediğini belirtiyor.

3 ABD ASKERİ ÖLDÜ

CENTCOM, “Operation Epic Fury” kapsamında yürütülen operasyonlarda üç ABD askerinin yaşamını yitirdiğini, beş askerin ise ağır yaralandığını açıkladı.

Açıklamada, bazı askerlerin şarapnel parçaları ve sarsıntı nedeniyle hafif şekilde yaralandığı, tedavilerinin ardından yeniden göreve döndürülme sürecinde oldukları belirtildi.

Bölgede büyük çaplı askeri operasyonların ve müdahale çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

CENTCOM, operasyonun seyrinin değişken olduğunu vurgulayarak, hayatını kaybeden askerlerin kimliklerinin, ailelerine resmi bildirim yapılmasından en az 24 saat sonrasına kadar kamuoyuyla paylaşılmayacağını bildirdi.

NE OLMUŞTU?

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.